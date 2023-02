Na co jednak tak naprawdę postawił Zuckerberg? Jak pokazują szacunki Statisty gra toczy się o zagarnięcie jak największej części bardzo lukratywnego obszaru. Według najbardziej konserwatywnego scenariusza rynek metawersum osiągnie do 2030 roku wartość 1,91 bln. dol., co będzie stanowiło 15 proc. całej cyfrowej gospodarki. W przypadku realizacji najbardziej byczego scenariusza mówimy o wartości 4,44 bln dol. (35 proc. całej zdigitalizowanej gospodarki).

Najbardziej rentownymi segmentami (pod kątem generowanych przychodów) będą w 2030 roku gry komputerowe oraz e-commerce. Z metawersum powinno do tego czasu korzystać na całym świecie 700 mln osób (największy odsetek w Korei Płd.).