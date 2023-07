Orange Polska planuje zakończyć wyłączanie sieci 3G w 2025 r., T-Mobile Polska ostatnie obszary 3G wyłączy do końca 2023 r., a Play nie ma aktualnie planu wygaszania usług w technologii 3G, podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

"Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez nas od Orange, wyłączanie sieci 3G rozpocznie się w drugiej połowie września 2023 r., a cały proces ma się zakończyć w 2025 r. T-Mobile zakończył świadczenie usług 3G w II kwartale 2023 r. z wyjątkiem niewielkich obszarów, które zostaną także wyłączone do końca 2023 r. Spółka P4, czyli operator sieci Play, przekazał, że aktualnie nie ma planu wygaszania usług w technologii 3G" - czytamy na blogu UKE.

Postęp technologiczny wymaga wdrażania najnowszych technologii w telekomunikacji

Przypomniano, że prezes UKE jest zobligowany do zapewnienia neutralności technologicznej i usługowej w decyzjach dla podmiotów, które świadczą działalność telekomunikacyjną w Polsce.

"Realizacja tych celów została zapewniona poprzez wprowadzenie we wszystkich obecnie obowiązujących ogólnopolskich rezerwacjach częstotliwości wydanych na rzecz operatorów sieci komórkowych (tj. w pasmach 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz) neutralności technologicznej. Oznacza to, że w decyzjach rezerwacyjnych nie określono rodzaju technologii, w jakiej będą wykorzystywane częstotliwości objęte rezerwacją, a wybór wykorzystywanej technologii (2G, 3G, LTE czy 5G) zależy od decyzji przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Takie rozwiązanie oznacza, że to do operatorów należy podjęcie decyzji o migracji lub wyłączeniu konkretnej technologii i zastąpieniu jej kolejną" - czytamy dalej.

Mając na uwadze ograniczone zasoby dostępnego widma, 22 czerwca 2023 r. prezes UKE ogłosił aukcję na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Nowe zasoby częstotliwości umożliwią operatorom zaoferowanie klientom usług o jeszcze wyższej przepustowości i jakości, podano także.

"Równolegle, z uwagi na ograniczone zasoby częstotliwości, ale także na postęp technologiczny, który wymaga wdrażania najnowszych technologii w telekomunikacji, operatorzy postanowili sukcesywnie wyłączać świadczenie usług w technologii 3G, która zostanie zastąpiona nowszą, 5G" - wskazano również.