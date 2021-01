Tak dzieje się z kolejnym, jeszcze niedawno dziewiczym terytorium - technologią blockchain. Potencjał jej możliwego wykorzystania i wpływu na nasz świat oceniany jest bardzo wysoko. „Blockchain (…) może zmienić systemy gospodarcze i prawne krajów, a nawet wpłynąć na relacje międzyludzkie i podstawy społeczne” - pisał dr hab. Krzysztof Piech /artykuł „Blockchain, a ludzie” Academia - magazyn PAN 1 (61) 2020/. Nie wydaje się możliwe, aby tak potężne narzędzie pozostało poza sferą zainteresowania regulatorów.

W wirtualnym studiu DGP z radcą prawnym Piotrem Gałką rozmawialiśmy o tym, czy i w jaki sposób prawnicy „ograniczą wolność” rozwiązań opartych o blockchain, a w tym:

- co uzasadnia wejście regulacji prawnych w tę strefę nowych technologi,

- jakich sposobów jej wykorzystania będzie to dotyczyło,

- na jakim etapie znajduje się proces regulacji,

- kto przychodzi do prawnika specjalizującego się w technologii blockchain i jakiego rodzaju pomocy może oczekiwać.

Z naszym gościem poruszyliśmy też zagadnienie finansowej atrakcyjności specjalizacji blockchain - tak wśród programistów, jak i prawników. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.