Ponad 6 tys. podmiotów jest zarejestrowanych (...) i te podmioty od jutra będą mogły świadczyć usługi w ramach Polskiego Bonu Turystycznego. (...) Dzień po dniu te przyrosty następują” - powiedziała w piątek prezes ZUS.

Dodała, że prawie 6,5 mln dzieci jest uprawnionych do otrzymania bonu turystycznego.

Uścińska powiedziała, że aby skorzystać z bonu należy się zarejestrować na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

“Rodzic, opiekunowie, także powinni posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych. Jeśli go nie posiadają, to jesteśmy do dyspozycji, aby ułatwić założenie tego profilu. Jest instrukcja na stronie głównej ZUS, można przez specjalnie dedykowaną dla Polskiego Bonu Turystycznego infolinię (...) też przejść ten proces. Można także w jednostkach terenowych ZUS” - poinformowała Uścińska.

“Na dzisiaj liczba osób uprawnionych, które będą mogły po północy skorzystać z tego uprawnienia, które posiadają profil na PUE to 1 mln 250 tys. 880 osób” - dodała.

Reklama

Podkreśliła, że zainteresowani wykorzystaniem bonu turystycznego będą to mogli zrobić już od 1 sierpnia tego roku i przypomniała, że bonem będzie można płacić do końca marca 2022 roku. Wartość tego uprawnienia to 500 zł.

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym weszła w życie 18 lipca. Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy "Rodzina 500 plus". Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i "500 plus" im się nie należy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością - dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

Za pomocą bonu będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Profil na PUE można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Po wejściu na PUE rodzice aktywują bon i otrzymają kod, za pomocą którego zapłacą pomiotowi turystycznemu. Kiedy zapłacą bonem, otrzymają potwierdzenie tej płatności SMS-em.