Popularne wśród turystów plaże w Katalonii co roku zwężają się o 6 do 10 metrów m.in. z powodu nasilających się prądów w Morzu Śródziemnym, które wymywają piasek, oraz gwałtownych zjawisk pogodowych. Zjawisko to jest najbardziej widoczne w stolicy regionu, Barcelonie.

Z opublikowanego we wtorek raportu władz prowincji Barcelona, który cytuje agencja Europa Press, wynika, że woda coraz silniej wdziera się w głąb katalońskich plaż, a zjawisko powtarza się co roku. Dokument opracowywany od 2017 r. dowodzi, że szczególnie szybko proces wymywania piasku na wybrzeżu postępuje w północnej części prowincji Barcelona na większości tamtejszych plaży. Wskazano, że działania lokalnych władz, służące wyhamowaniu tego procesu, są utrudniane przez liczne załamania pogody w regionie, głównie sztormy. Nie bez znaczenia, jak wskazali autorzy dokumentu, są też nasilające się w ostatnich latach prądy morskie wymywające piach z położonych w rejonie prowincji Barcelona plaży, znosząc go w głąb Morza Śródziemnego.