W piątek w Dzienniku Ustaw ukazała się podpisana przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego nowelizacja rozporządzenia w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, które wprowadzono w związku z pandemią COVID-19.

Reklama

Zgodnie ze zmianą katalog państw, których obywatele mogą przylecieć do Polski, od soboty rozszerzy się o obywateli Stanów Zjednoczonych. Dotychczas drogą lotniczą przylatywać mogli obywatele Japonii, Kanady, Nowej Zelandii, Tajlandii, Republiki Korei, Tunezji, Australii i Izraela lub ci, którzy posiadają prawo pobytu na terytorium tych państw.

Oprócz tego wśród osób uprawnionych do wjazdu do Polski zza granicy zewnętrznej od soboty znajdą się uczestnicy, artyści wykonawcy, jurorzy, akredytowani dziennikarze, opiekunowie uczestników i artystów przekraczający granicę celem udziału w międzynarodowym konkursie muzycznym lub festiwalu w Polsce. Fakt takiego udziału będą musieli udokumentować Straży Granicznej. Ta zmiana umożliwi przyjazd uczestników np. XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, do którego w lipcu rozpoczną się eliminacje.

Do kraju zza granicy zewnętrznej nadal będą mogli poza tym wjeżdżać m.in. obywatele RP, ich małżonkowie i dzieci, obywatele państw UE, obywatele Białorusi, obywatele Wielkiej Brytanii, cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, prawo stałego pobytu czy prawo do pracy w Polsce, kierowcy transportowi, uczniowie i studenci uczący się w Polsce, naukowcy prowadzący tu badania, dyplomaci i przedstawiciele organizacji międzynarodowych, repatrianci i inni.

Wśród wprowadzonych w rozporządzeniu zmian jest także otwarcie od środy kolejnych trzech przejść granicznych z Ukrainą: w Krościenku, w Zosinie i w Dołhobyczowie. Dotąd otwarte były przejścia w Dorohusku, Korczowej, Hrebennem, w Medyce oraz w Budomierzu. W przypadku Rosji granice nadal przekraczać będzie można jedynie w Bezledach i Grzechotkach, a Białorusi – w Kuźnicy, Bobrownikach i Terespolu.

Nie zmieniają się natomiast przepisy dotyczące kwarantanny wjazdowej, które określa inne rozporządzenie.