Dziennik “Corriere della Sera” przedstawił prognozy wskazujące na to, że tegoroczny sezon w tej części Włoch może być nawet lepszy niż w 2019 roku, a więc w ostatnim przed pandemią.

Gazeta zauważa, że spragnieni słońca i ciepłego morza mieszkańcy północnej i środkowej Europy zmierzają do kurortów w tym rejonie. To przede wszystkim Szwajcarzy, Niemcy, Austriacy, Belgowie, Holendrzy, Luksemburczycy. Są także Polacy.

Emilia-Romania z dziesiątkami kilometrów plaż i hoteli w Rimini, Riccione, Cervii, Cattolica, a także w rejonie Rawenny to najważniejsza kolebka letniej turystyki we Włoszech, odwiedzana co roku przez miliony krajowych i zagranicznych turystów.

Zeszłoroczny sezon w pierwszym roku pandemii był mimo spadku przyjazdów dobry, a obecny, dwa lata po ostatnich beztroskich wakacjach bez koronawirusa będzie jeszcze lepszy - informują włoskie media.

“Turyści wrócili. Jesteśmy usatysfakcjonowani”- powiedział PAP Andrea Corsini, odpowiedzialny we władzach Emilii- Romanii między innymi za turystykę.

Dodał następnie: “Sezon rozpoczął się z pewnym opóźnieniem z powodu Covid-19, ale od połowy czerwca jest wielu Włochów i cudzoziemców”.

“To wakacje zgodne z protokołami bezpieczeństwa, możliwe głównie dzięki szczepionkom, ale także, w przypadku turystów z zagranicy, przepustce Covid” - stwierdził Andrea Corsini.

“Jesteśmy pewni - zauważył - że to będzie wspaniałe lato, które przyniesie świetne wyniki, przede wszystkim w kurortach nad morzem”.

Zdaniem rozmówcy PAP dużego napływu turystów do historycznych miast należy oczekiwać we wrześniu.

“Jesteśmy pełni optymizmu i ufności” - podkreślił przedstawiciel regionalnych władz. Jego zdaniem to będzie rok jeszcze lepszy od dość pomyślnego 2020.

“Teraz mamy szczepionki, co - jak sami dostrzegamy - bardzo zmienia spojrzenie na wakacje, a także warunki bezpieczeństwa” - dodał Corsini.

Zaznaczył też: “Podczas beztroskiego wypoczynku nie możemy zapominać o tym, że kryzys się nie skończył i dalej trzeba zachowywać ostrożność”.

Andrea Corsini odnotował obecność wielu zagranicznych turystów na Riwierze Emilii-Romanii. Jak poinformował, przyjechali i przyjadą przede wszystkim Niemcy, Francuzi, Austriacy.

“Już teraz czekamy na turystów ze środkowej i wschodniej Europy, którzy zarezerwowali wakacje, gdy ruszyły połączenia lotnicze. Dzięki lotom międzykontynentalnym przybędzie też trochę Amerykanów”- wyjaśnił Andrea Corsini.

Z Rawenny Sylwia Wysocka (PAP)