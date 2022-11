Reklama

Styczeń

Nowy Rok (1 stycznia) wypada w 2023 r. w niedzielę, z kolei 6 stycznia (święto Trzech Króli) w piątek, możemy wziąć cztery dni urlopu (2,3,4,5), by uzyskać ponad tydzień wolnego.

Luty

[BRAK WOLNYCH DNI ZE WZGLĘDU NA ŚWIĘTA]

Marzec

[BRAK WOLNYCH DNI ZE WZGLĘDU NA ŚWIĘTA]

Kwiecień

Wielkanoc w tym roku wypada w kwietniu (9), a to oznacza, że 10 (poniedziałek) będzie dniem wolnym. Biorąc cztery dni urlopu (11, 12, 13,14) możemy przedłużyć wolne o prawie tydzień (15 i 16 to weekend). .

Maj

Maj rozpoczynamy od dni wolnych – Święta Pracy i Święta Konstytucji 3 maja (1 i 3.). W tym czasie warto wziąć urlop (2, 4, i 5), z kolei 6 i 7 to weekend.

Czerwiec

W 2023 r. Boże Ciało (święto wolne od pracy) przypada na 8 (czwartek). Do tego, by mieć ponad tydzień urlopu, odpoczynek możemy już zaplanować od weekendu (3 i 4), później bierzemy wolne (5,6,7,9), natomiast 10 i 11 to sobota i niedziela.

Lipiec

[BRAK WOLNYCH DNI ZE WZGLĘDU NA ŚWIĘTA]

Sierpień

Miesiąc sierpień ma jedno święto – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – (15) we wtorek. Osoby, które chcą wykorzystać ten dzień do ponad tygodniowego urlopu, mogą rozpocząć wolne już 12 i 13 (weekend), a urlop wziąć: 14, 16, 17 i 18. Na 19 i 20 wypada już kolejny weekend.

Wrzesień

[BRAK WOLNYCH DNI ZE WZGLĘDU NA ŚWIĘTA]

Październik

[BRAK WOLNYCH DNI ZE WZGLĘDU NA ŚWIĘTA]

Listopad

W 2023 r. 1 listopada (Wszystkich Świętych) wypada w środę. Na urlop możemy wykorzystać 2 i 3, natomiast 4 i 5 listopada mamy weekend.

11 listopada –Święto Niepodległości – to w przyszłym roku sobota. (Według przepisów, pracodawca musi wskazać dodatkowy wolny dzień w okresie rozliczeniowym).

Grudzień

Wigilia przypada w przyszłym roku na niedzielę, Święta Bożego Narodzenia (25, 26) w to poniedziałek i wtorek. Biorąc urlop (27, 28 i 29), otrzymujemy łącznie 9 dni wolnego.

Jakie święta są wolne od pracy?

1 stycznia – Nowy Rok (niedziela)

(niedziela) 6 stycznia – Święto Trzech Króli (piątek)

(piątek) 9 kwietnia – Wielkanoc (niedziela)

10 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny

1 maja – Święto Pracy (poniedziałek)

(poniedziałek) 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja (środa)

(środa) 28 maja – Zielone Świątki (niedziela)

(niedziela) 8 czerwca – Boże Ciało (czwartek)

(czwartek) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (wtorek)

(wtorek) 1 listopada – Wszystkich Świętych ( środa)

środa) 11 listopada – Święto Niepodległości (sobota)

(sobota) 25 grudnia – I dzień Bożego Narodzenia (poniedziałek)

(poniedziałek) 26 grudnia– II dzień Bożego Narodzenia (wtorek)

Kiedy rozpoczynają się ferie zimowe?

Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

16 – 29 stycznia 2023 r.

Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

23 stycznia – 5 lutego 2023 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie