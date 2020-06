Resort przekazał w czwartek, że zgodnie z nowymi zasadami w ósmym dniu kwarantanny osoby na niej przebywające otrzymają SMS-a lub powiadomienie w aplikacji TakeTask informujące o tym, że mogą opuścić miejsce kwarantanny, by wykonać test. MZ zapewnia, że policja, która kontroluje obecność w domu, będzie powiadomiona o tym fakcie.

Na miejsce pobrań nie wolno jechać rowerem, motocyklem, komunikacją miejską ani pieszo. Należy przyjechać samochodem, a po drodze do mobilnego punktu pobrań nie wolno z niego nigdzie wysiadać. Podczas wyjścia należy przestrzegać zasad higieny i społecznego dystansu, idąc do auta, założyć maseczkę, kichać we własny zgięty łokieć, zachować odległość 2 m od innych osób.

Na miejscu, w punkcie pobrań nie wysiada się z auta. Wymaz z nosogardzieli zostanie pobrany przez otwarte okno samochodu.

Resort przypomina, że jeśli ktoś nie ma możliwości bezpiecznego dotarcia na do punktu pobrań, powinien skontaktować się z sanepidem, który w uzasadnionych przypadkach ma możliwość umówienia na pobranie wymazu w miejscu odbywania kwarantanny.

"Test jest bezpłatny, ale możesz go wykonać wyłącznie 10. lub 11. dnia kwarantanny. Jeśli się zgłosisz w innym dniu, nie wykonasz testu. Nawet płatnie" – zaznacza resort.

Reklama

Po wykonaniu badania wynik będzie można zobaczyć na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, a także przekaże go laboratorium.

Po zalogowaniu się na Internetowym Koncie Pacjenta można zobaczyć jeden z czterech komunikatów. Wynik negatywny, czyli ujemny testu oznacza, że nie ma się koronawirusa. Wynik niediagnostyczny oznacza, że próbka jest niezdatna do badania, należy pobrać kolejną próbkę i jak najszybciej przekazać do badania. Wynik nierozstrzygający znaczy, że wynik jest na granicy analitycznej czułości testu i wymaga zbadania kolejnej próbki pobranej od pacjenta po 24–48 h. Wynik pozytywny, czyli dodatni, potwierdza obecność koronawirusa.

Jeśli wynik jest niediagnostyczny lub nierozstrzygający, osoba na kwarantannie zostanie zaproszona na kolejny pobór próbki w punkcie mobilnym.

W przypadku dodatniego wyniku, należy skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i postępować zgodnie z otrzymanymi zaleceniami albo zgłosić się do lekarza w szpitalu jednoimiennym lub na oddziale zakaźnym.