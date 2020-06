Szczepionka rozwijana przez AstraZeneca jest wiodącym projektem na świecie i najbardziej zaawansowanym pod względem rozwoju - powiedziała główna badaczka WHO dr Soumya Swaminathan.

Jak dodała, tuż za brytyjskim koncernem plasuje się amerykańska firma Moderna pracująca nad własnym projektem szczepionki.

Na świecie prowadzone są badania nad ponad 100 możliwymi szczepionkami przeciwko Covid-19, 15 z nich weszło w fazę testów klinicznych - przypomina agencja Reutera.

Swaminathan przekazała także, że WHO prowadzi rozmowy na temat potencjalnej szczepionki z wieloma przedsiębiorstwami chińskimi, w tym z firmą Sinovac.

Przedstawicielka WHO wezwała również do międzynarodowej współpracy przy badaniach klinicznych nad szczepionkami, podobnej do zorganizowanej już przez tę organizację akcji wspólnych badań nad lekami na Covid-19.