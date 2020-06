Zgodnie z hipotezą naukowców z University of the West of England i Greenpeace Research Laboratories na University of Exeter, ryzyko choroby jest „ostatecznie powiązane” z różnorodnością biologiczną i naturalnymi procesami, takimi jak obieg wody.

O wnioskach z nowych badań informuje pismo „Environmental Science and Policy”.

Badając złożone relacje pomiędzy społeczeństwem a środowiskiem naukowcy ci doszli do wniosku, że utrzymanie nienaruszonych i w pełni funkcjonujących ekosystemów oraz związanych z nimi korzyści środowiskowych i zdrowotnych jest kluczem do zapobiegania pojawieniu się nowych pandemii.

Utrata tych korzyści w wyniku degradacji ekosystemu - w tym wylesiania, zmiany użytkowania gruntów i intensyfikacji rolnictwa - dodatkowo pogłębia problem, prowadząc do niedoboru wody i innych zasobów niezbędnych do ograniczenia przenoszenia chorób zakaźnych i łagodzenia ich skutków.

"Ekosystemy naturalnie hamują przenoszenie chorób ze zwierząt na ludzi, ale efekt ten maleje wraz z degradacją ekosystemów" – powiedział główny autor, dr Mark Everard z University of the West of England. - "Jednocześnie degradacja ekosystemu podważa bezpieczeństwo wodne, ograniczając dostępność wody odpowiedniej dla dobrej higieny rąk, warunków sanitarnych i leczenia chorób. Zagrożenia chorobowego nie można oddzielić od ochrony ekosystemów i bezpieczeństwa zasobów naturalnych”.

Dr David Santillo z Greenpeace Research Laboratories w Exeter dodał, że "szybkość i skala, na jaką w tak wielu krajach podjęto radykalne działania w celu ograniczenia ryzyka zdrowotnego i finansowego związanego z COVID-19 - pokazują, że radykalna zmiana systemowa byłaby możliwa również w celu radzenia sobie z innymi globalnymi zagrożeniami egzystencjalnymi, takimi jak kryzys klimatyczny i załamanie różnorodności biologicznej. Pod warunkiem, że będzie taka wola polityczna".

Jak wskazują autorzy badań, lekcja z pandemii COVID-19 polega na tym, że społeczeństwa na całym świecie muszą "odbudowywać się lepiej", w tym - chronić i odtwarzać uszkodzone ekosystemy (zgodnie z celami Dekady ONZ o przywracaniu ekosystemów 2021–2030), w polityce środowiskowej środowiskowej i gospodarczej stawiając na czołowym miejscu wartości dotyczące przyrody i praw człowieka.