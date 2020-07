Pytany w piątek w Polsat News, czy rodzice muszą być 1 września gotowi na punktowe zamykanie szkół, Szumowski odpowiedział: "Nie zamykanie, natomiast szkoły na pewno będą bardzo elastycznie podchodziły w danych regionach do formy kształcenia". Dodał, że "to może być forma mieszana" - dane grupy wiekowe lub grupy uczniów mogą być objętych zdalnym nauczaniem, część uczniów może korzystać ze zwykłej formy.

Według ministra 1 września wszyscy uczniowie "rozpoczną naukę, natomiast dyrektorzy szkół mają narzędzia do tego, aby na podstawie rekomendacji sanepidu (…) (szkoły) miały pewną elastyczność. Na przykład w powiecie, gdzie będzie wiele zachorowań, będzie można "wprowadzić formę mieszaną, żeby rozluźnić klasy".

Odnosząc się jesiennego wzrostu liczby zachorowań na grypę, który przypadnie w warunkach pandemii Szumowski przypomniał, że w MZ pracuje zespół, który ma przygotować sposób oddzielania mających podobne objawy chorych na grypę od zarażonych Covid-19. Eksperci mają przygotować rekomendacje do końca sierpnia.

"Mamy sporo narzędzi – szybkie testy antygenowe dla osób objawowych; mamy zwiększoną pulę testów, są inwestycje w laboratoria. Chcemy, żeby tych testów można było robić kilkadziesiąt tysięcy dobowo" – powiedział minister. "Telemedycyna, porady i zlecenia zdalne - to wszystko trzeba ułożyć w taką układankę, żeby zabezpieczyć chorych" – dodał.

Szumowski podkreślił, że nie wyobraża sobie powrotu do takiego lockdownu jaki wprowadzono wiosną. "Pamiętajmy, że nie tylko Covid jest chorobą. W czasie lockdownu bardzo wiele osób nie chodziło do lekarza, nie przychodziło na badania profilaktyczne, mieliśmy również spadek wpływów do NFZ" – argumentował. Dodał, że "gdyby to trwało bardzo długo", odbiłoby się nie tylko na gospodarce, ale i na zdrowiu ludzi".

Według Szumowskiego możliwe są jedynie punktowe restrykcje, a nie powtórka z wiosennego zamknięcia. "Nie ma takiej możliwości, bo ludzie poumieraliby na inne choroby" – podkreślił. Dodał, że nieliczne przypadki zachorowań w "gigantycznych województwach" takich jak zachodniopomorskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie wskazują, że "problem jest bardzo lokalny, bardzo ograniczony".

Szumowski o sytuacji z koronawirusem: jesteśmy lepiej przygotowani niż na początku epidemii

Oczywiście, że jesteśmy lepiej przygotowani – ocenił w piątek na antenie TVP Info szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski, pytany o to, czy jesteśmy obecnie lepiej przygotowani do walki z koronawirusem niż na początku epidemii.

"Po pierwsze mamy już przygotowaną logistykę i sieć szpitali jednoimiennych. Po drugie mamy zakupione testy, w tym także te antygenowe, szybkie, które czekają na jesień. Po trzecie mamy inwestycje w laboratoria. Coraz oraz więcej laboratoriów wykonuje badania i testy. Po czwarte mamy zgromadzone, zinwentaryzowane i zakupione respiratory" – powiedział Szumowski.

Jak dodał, "tak naprawdę wiemy jak postępować". "Mamy więcej środków ochrony osobistej. Mamy również wiedzę, co robić, jak się chronić i jak reagować na wirusa" - wskazał.

Łączna liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce to 45 tys. 688 przypadków i 1716 zgonów. W piątek było 657 nowych przypadków, a siedem zakażonych osób zmarło.