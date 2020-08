Jak mówił Cieszyński w Polskim Radiu 24, powinniśmy poczekać na szczepionkę na koronawirusa od znanego producenta, który ma doświadczenie w tworzeniu takich preparatów.

"Wiem, że ponad 200 zespołów na całym świecie prowadzi badania w kierunku takiej szczepionki; według wszelkiego prawdopodobieństwa szczepionka z rekomendacją ekspertów powinna być dostępna pod koniec tego roku," - powiedział wiceminister.

Zwrócił również uwagę, że "kiedy ta szczepionka już będzie dostępna i będziemy wiedzieli, że jest bezpieczna, to ważne jest to, by Polska przy stole negocjacyjnym była krajem, do którego trafi ona w pierwszej kolejności".

Dopytany o negocjacje z firmami farmaceutycznymi, Cieszyński zauważył, że prowadzone są one przez Unię Europejską. "W ramach tych negocjacji Polska jest jednym z liderów" - podkreślił. "Nie mogę za bardzo mówić o szczegółach, ale udział polskiego przedstawiciela jest aktywny i myślę, że z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że w istotny sposób wpłynął na ich przebieg i żeby pozyskać taką szczepionkę szybciej, ale też na bardziej atrakcyjnych warunkach" - poinformował Cieszyński.

Pytany o szczepionkę na koronawirusa, której istnienie ogłosił w tym tygodniu prezydent Rosji Władimir Putin, wiceminister stwierdził, że nie ma "żadnych informacji, które pozwalałyby potwierdzić, że to produkt wysokiej wiarygodności". "Każdy jest w stanie ocenić we własnym zakresie, jak deklaracja Putina przekłada się na skłonność do skorzystania z tej szczepionki"- podkreślił.

