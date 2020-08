Łączna liczba zakażonych SARS-CoV-2 we Francji wzrosła do 267 077. Bilans ofiar śmiertelnych wynosi 30 596. W szpitalach na Covid-19 leczonych jest 4535 pacjentów, w tym 387 na oddziałach intensywnej terapii.

Generalna Dyrekcja Zdrowia (DGS) poinformowała, że tempo rozprzestrzeniania się koronawirusa rośnie bardzo szybko. W czwartek przybyło 6111 zakażeń, a w środę - 5429. Od wielu dni dobowy wzrost infekcji przekracza 4 tys.

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że rząd robi wszystko, co w jego mocy, "aby uniknąć kolejnego zamrożenia gospodarki i kwarantanny". "Nauczyliśmy się wystarczająco wiele, by wiedzieć, że niczego nie można wykluczyć. Ale robimy wszystko, by temu zapobiec" - dodał.

W dużych miastach obowiązuje obecnie we Francji nakaz noszenia masek na ulicy. Maski są też obowiązkowe w miejscu pracy.

