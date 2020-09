Strategia zakłada, że na badania covidowe pacjentów wysyłają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Wcześniej robiły to tylko sanepid i szpitale. Po pierwszych infomacjach o tej zmianie telefony w przychodniach zamieniły się w „korona wirus-call center”.

Wątpliwości jest wiele. Bo logiczna w założeniach strategia rozbija się o szczegóły. Nowością jest to, że skierowanie na test wystawia lekarz rodzinny po osobistym zbadaniu pacjenta. Pytanie, co ma zrobić chory, który będzie miał wynik dodatni? Czy opiekę nad nim wciąż sprawuje lekarz rodziny czy przejmuje ją szpital? Jeśli szpital, to jak ma się do niego dostać? Kto kieruje go na kwarantannę domową? Na razie MZ unika jednoznacznych odpowiedzi, przekazując sprzeczne informacje.

