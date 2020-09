„Po wszechstronnym przeanalizowaniu najnowszej sytuacji i opinii ekspertów, rząd zamierza na dwa tygodnie dostosować dystans społeczny do fazy drugiej w rejonie Seulu” - powiedział premier Czung Sie Kiun na transmitowanym przez telewizję spotkaniu przedstawicieli rządu.

Rząd zniósł zakaz spożywania posiłków na miejscu po godz. 21, nadal jednak wymaga od restauracji i kawiarni ograniczenia miejsc siedzących i rejestrowania nazwisk gości i danych kontaktowych.

W ramach tzw. drugiej fazy obiekty rekreacyjne, takie jak siłownie i kafejki internetowe, mogą zostać ponownie otwarte. Spotkania w pomieszczeniach ograniczone są do 50 osób, a na świeżym powietrzu - do 100. Wydarzenia sportowe odbywają się bez widzów.

Zdaniem władz złagodzenie obostrzeń wspomoże ponownie otwartą gospodarkę. Ograniczenia mają zostać zaostrzone za dwa tygodnie, 28 września, podczas święta chuseok.

Gdy rząd wprowadził obostrzenia pod koniec sierpnia, dobowe liczby nowych zakażeń stopniowo malały, nie spadając poniżej 100. Wzrosły w ubiegłym tygodniu.

„Liczba codziennych infekcji nadal nie spada do dwucyfrowych i nie jest to jeszcze sytuacja, w której środki można znacznie złagodzić, ponieważ droga przenoszenia wirusa u jednej na cztery osoby jest niemożliwa do ustalenia" - powiedział Czung.

Koreańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (KCDC) w sobotę o północy poinformowało o 121 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Łączna liczba zakażeń wzrosła tym samym do 22176. 358 osób zmarło.

