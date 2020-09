„Jesteśmy w decydującym momencie” – podkreśliła na spotkaniu z dziennikarzami Stella Kyriakides. Zwróciła uwagę, że w wielu krajach Unii jest obecnie więcej zakażeń koronawirusem, niż w marcu 2020 r.

Z najnowszych danych wynika, że we Francji w czwartek odnotowano rekordową dobową liczbę nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, która przekroczyła 16 tys., a dzień wcześniej wyniosła ponad 13 tys. W Hiszpanii liczba dobowych zakażeń przekroczyła już 10 tys. i nadal rośnie. Podobnie jest też w Wielkiej Brytanii.

Jeśli nic się nie zmieni, a na razie nic na to nie wskazuje, wraz z nadejściem grypy sezonowej jesienią i zimą może rozwinąć się „twindemia COVID-19 oraz grypy” – ostrzegła komisarz EU ds. zdrowia. Jak poinformował Reuters, namawiała ona do szczepienia się przeciwko grypie, żeby uniknąć ewentualnego jednoczesnego zakażenie koronawirusem i wirusem grypy.

Jednoczesne zakażenie obydwoma tymi drobnoustrojami zwiększa ryzyko powikłań oraz zgonu, co potwierdziły opublikowane kilka dni temu badania specjalistów Public Health England. Wynika z nich, że w Anglii hospitalizowani pacjenci z jednoczesną infekcją koronawirusem oraz wirusem grypy umierali ponaddwukrotnie częściej, niż chorzy przyjęci do szpitala jedynie z chorobą COVID-19.

Obserwacje przeprowadzono w okresie od stycznia do kwietnia 2020 r., kiedy w Wielkiej Brytanii podobnie jak w innych krajach europejskich rozwijała się pandemia.

Reklama

Jak poinformował „BBC News”, przeanalizowano prawie 20 tys. pacjentów przyjętych do szpitala z powodu grypy sezonowej oraz choroby COVID-19. Okazało się, że w przypadku wystąpienia u chorego grypy oraz COVID-19 w pierwszych czterech miesiącach tego roku ryzyko zgonu było ponaddwukrotnie większe, niż wśród chorych jedynie z objawami COVID-19.

Z danych przedstawionych przez Reutersa wynika, że w Europie co roku dochodzi od 4 do 50 mln zakażeń grypą sezonową, w zależności od tego, jak bardzo w danym okresie była nasilona epidemia. Co roku grypa uśmierca od 15 tys. do 70 tys. Europejczyków.