To kolejny w ostatnich dniach dobowy rekord zakażeń, a zarazem pierwszy przypadek, by ich liczba przekroczyła 7000. Poprzedni rekord - ustanowiony zaledwie w piątek - był o 269 zakażeń niższy.

Najwyższą w historii liczbę zakażeń zanotowano w Szkocji (806) i Irlandii Północnej (320), a w Anglii jest to drugi co do wielkości bilans (5651). Jedynie w Walii liczba nowych przypadków (366) jest wyraźnie niższa od rekordowego poziomu, choć też rośnie w porównaniu z poprzednimi dniami.

W całym kraju łączna liczba infekcji SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 446 156, co jest 14. najwyższym wynikiem na świecie i czwartym w Europie - po Rosji, Hiszpanii i Francji.

Bardzo niepokojący jest wzrost liczby zmarłych. Wprawdzie bilanse podawane we wtorki, w których uzupełniane są niezarejestrowane wcześniej zgony w weekendu, są zwykle najwyższe z całego tygodnia, tym niemniej 71 zgonów to prawie dwa razy więcej niż we wtorek przed tygodniem.

Całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie 42 072, z czego 37 367 osób zmarło w Anglii, 2512 - w Szkocji, 1615 - w Walii, a 578 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

W ciągu ostatniej doby wykonano 198,4 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, co jest wyraźnym spadkiem w stosunku do poprzednich dni, a od początku epidemii - już ponad 20,5 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to prawie 288 tys. testów na dobę.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w niedzielę a godz. 17 w poniedziałek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w poniedziałek a godz. 9 we wtorek.

