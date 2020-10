To pierwszy przypadek od początku epidemii, by liczba nowych przypadków wzrosła w ciągu doby o ponad 10 tysięcy, aczkolwiek obejmuje ona także niezarejestrowane wcześniej zakażenia z okresu między 24 września a 1 października. W podanych statystykach nie rozdzielono, ile z tych przypadków to zakażenia wykryte w ciągu ostatnich 24 godzin, a ile to zaległe przypadki. Do tej pory rekordową dobową liczbą zakażeń było 7 143, o których poinformowano we wtorek.

W efekcie łączna liczba wykrytych zakażeń wzrosła do 480 017, co jest 12. najwyższą liczbą na świecie i czwartą w Europie.

W ciągu bieżącego tygodnia Wielka Brytania wyprzedziła pod względem liczby zakażeń Iran i Chile.

Liczba zgonów jest najmniejsza od pięciu dni. Całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie w Wielkiej Brytanii 42 317, z czego 37 574 osób zmarło w Anglii, 2 530 - w Szkocji, 1 630 - w Walii, a 583 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

