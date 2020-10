Jak poinformowano, z powodu problemu technicznego część zakażeń wykrytych w okresie od 25 września do 2 października nie była na bieżąco uwzględniona w codziennych statystykach, natomiast uzupełniono je w bilansach sobotnim (12 872) i niedzielnym (22 961), stąd są one znacząco wyższe niż w poprzednich dniach. Takich zaległych przypadków jest 15 841.

Jednak odliczając liczbę zaległych przypadków od sumy zakażeń z soboty i niedzieli, wynika, że bieżących przypadków było w ciągu ostatnich dwóch dni 19 992, co oznaczałoby, że również faktycznie został pobity - i to wyraźnie - nowy dobowy rekord infekcji. Do tej pory najwyższym dobowym bilansem zakażeń był ten z minionego wtorku, gdy było ich 7143.

W efekcie uwzględnienia zaległych statystyk Wielka Brytania stała się 12. krajem świata i czwartym w Europie, w którym liczba wykrytych zakażeń przekroczyła pół miliona. Obecny ich bilans to 502 978.

Liczba nowych zgonów z powodu Covid-19 jest najniższa od sześciu dni, choć statystyki z podawane w niedziele i poniedziałki - obejmujące dni weekendowe - zazwyczaj są najniższe w tygodniu. Zarazem bilans podany w tę niedzielę jest prawie dwa razy wyższy od tego sprzed tygodnia.

Ogólna liczba ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie 42 350, z czego 37 606 osób zmarło w Anglii, 2530 - w Szkocji, 1630 - w Walii, a 584 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w piątek a godz. 17 w sobotę i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2.