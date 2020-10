W czwartek lista objętych czerwoną strefą powiatów powiększyła się do 152 z wszystkich 16 województw. Na liście znalazło się też 11 miast wojewódzkich: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów i Warszawa.

W woj. dolnośląskim czerwonym obszarem objęte będą powiaty: głogowski, kamiennogórski, legnicki, lubiński, milicki i polkowicki.

W woj. kujawsko-pomorskim powiaty: aleksandrowski, bydgoski, grudziądzki, inowrocławski, mogileński, nakielski, radziejowski, toruński, tucholski, włocławski, żniński i miasta na prawach powiatu: Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń i Włocławek.

W woj. lubelskim powiaty: janowski, lubelski, łęczyński, łukowski, puławski, rycki, świdnicki, włodawski i miasta na prawach powiatu: Chełm, Lublin i Zamość.

W woj. lubuskim powiaty: gorzowski, krośnieński, międzyrzecki i żarski.

W woj. łódzkim powiaty: bełchatowski, łowicki, łódzki wschodni, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, radomszczański, wieluński, brzeziński i miasta na prawach powiatu: Łódź, Piotrków Trybunalski i Skierniewice.

W woj. małopolskim powiaty: bocheński, chrzanowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, suski, tatrzański, wadowicki, wielicki i miasta na prawach powiatu: Kraków, Nowy Sącz i Tarnów.

W woj. mazowieckim powiaty: garwoliński, legionowski, makowski, otwocki, przasnyski, radomski, szydłowiecki i miasta na prawach powiatu: Siedlce i Warszawa.

W woj. opolskim: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, prudnicki i strzelecki.

W woj. podkarpackim powiaty: brzozowski, dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, strzyżowski, leski i miasta na prawach powiatu: Przemyśl i Rzeszów.

W woj. podlaskim powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski i miasta na prawach powiatu: Białystok i Suwałki.

W woj. pomorskim powiaty: chojnicki, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, pucki, słupski, starogardzki, tczewski, wejherowski i miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Słupsk i Sopot.

W woj. śląskim powiaty: cieszyński, częstochowski, kłobucki, żywiecki i miasta na prawach powiatu: Częstochowa i Ruda Śląska.

W woj. świętokrzyskim powiaty: buski, jędrzejowski, kielecki, pińczowski, skarżyski, włoszczowski i i miasto na prawach powiatu – Kielce.

W woj. warmińsko-mazurskim powiaty: działdowski, iławski, nowomiejski i Olsztyn.

W woj. wielkopolskim powiaty: gostyński, jarociński, krotoszyński, międzychodzki, ostrowski, poznański, rawicki, słupecki, wolsztyński i Poznań.

W woj. zachodniopomorskim powiaty: sławieński, szczecinecki i miasto na prawach powiatu – Koszalin.(PAP)

Tydzień temu ogłoszono listę z 38 powiatami w czerwonej strefie, w tym z 6 miastami na prawach powiatów. Pozostała Polska znalazła się w strefie żółtej.

Czerwona i żółta strefa - nowe obostrzenia

Strefa żółta

Działalność gastronomii w godz. 6-21, potem tylko na wynos; zgromadzenia do 25 osób; nauczanie hybrydowe w szkołach średnich i wyższych; zawieszenie działalności basenów, aquaparków i siłowni - to nowe obostrzenia w strefie żółtej - poinformował w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu poinformował na czwartkowej konferencji prasowej o wprowadzeniu nowych obostrzeń w strefach żółtej i czerwonej.

Jeśli chodzi o strefę żółtą, działalność gastronomiczna będzie możliwa w godz. 6-21. Poza tymi godzinami będzie możliwe wydawanie posiłków jedynie na wynos.

Podróż transportem publicznym będzie ograniczona do 50 proc. miejsc siedzących lub do 30 proc. liczby wszystkich miejsc.

Jak mówił premier Morawiecki, od 19 października w strefie żółtej liczba osób biorących udział w imprezach okolicznościowych, takich jak wesela czy konsolacje będzie ograniczona. Jak podało Centrum Informacji Rządu, będzie to maksymalnie 20 osób; bez zabawy tanecznej.

Ponadto, zgromadzenia zostają ograniczone do 25 osób.

Premier przekazał też, że szkoły wyższe i średnie przechodzą w tryb nauczania hybrydowego.

Wydarzenia sportowe będą się odbywały bez publiczności. Zawieszona zostaje działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Strefa czerwona

W tzw. strefach czerwonych będzie ograniczenie w placówkach handlowych do pięciu osób na jedną kasę, zakaz organizacji imprez okolicznościowych jak wesela czy konsolacje, szkoły wyższe oraz szkoły średnie przechodzą w tryb nauczania zdalnego - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

W tzw. strefach czerwonych - poinformował premier na czwartkowej konferencji - będzie "ograniczenie w placówkach handlowych do pięciu osób na jedną kasę, zakaz organizacji imprez okolicznościowych takich jak wesela czy konsolacje, zgromadzenia nie będą mogły być większe niż 10 osób, szkoły wyższe oraz szkoły średnie przechodzą w tryb nauczania zdalnego".

Ponadto - mówił szef rządu - w strefach czerwonych podróż transportem publicznym również będzie ograniczona do 50 proc. miejsc siedzących oraz 30 proc. liczby wszystkich miejsc.

Morawiecki zaznaczał, że obecna sytuacja różni się od tej, z jaką mieliśmy do czynienia w marcu i kwietniu. "Dziś wirus nie wybucha w ogniskach, dziś wirus jest szeroko rozprzestrzeniany, mówimy o transmisji poziomej, musimy przerwać rozprzestrzenianie się wirusa za wszelką cenę. Skala pandemii, to jak ona będzie wyglądać, zależy od przestrzegania naszych obostrzeń, naszych rygorów, naszych nakazów, zakazów i zaleceń. I to jest to światełko w tunelu" - powiedział.