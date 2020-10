Morawiecki poinformował w Sejmie, że rząd "zakupił i zamówił" 3 mln szczepionek na grypę. "W latach poprzednich ze szczepionek na grypę korzystało 1,4 do 1,5 mln pacjentów. Wiec mamy dziś już dwa razy więcej szczepionek na grypę" - powiedział premier.

Szczepionki na grypę są obecnie bezpłatne dla osób powyżej 75 roku życia. Premier powiedział, że chce obniżenia granicy wieku uprawniającej do bezpłatnej szczepionki na grypę do 70 lat, po to, "by zmniejszyć prawdopodobieństwo skumulowania się chorób" - grypy i Covid-19.

W związku z pandemią koronawirusa w krajach Europy wzrasta zapotrzebowanie na szczepionki przeciw grypie. Państwa starają się zapewnić ich zapas. W Wielkiej Brytanii planowane jest dostarczenie 30 mln dawek, w Niemczech 26 mln, we Włoszech 16 mln. Mimo to, szczepionki nie zawsze są dostępne, a często trzeba na nie długo czekać.

W środę o zabezpieczenie Polski w szczepionki na grypę był pytany przez dziennikarzy rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. "Mówiliśmy w ostatnim czasie o trzech milionach szczepionek na grypę i mniej więcej taka pula będzie w Polsce dostępna" - odpowiedział rzecznik MZ.

Zaznaczył, że do tej pory do Polski trafiło około 1,6 mln szczepionek. "Nie wszystkie szczepionki trafiają do aptek, większość szczepionek idzie obrotem pozaaptecznym - chociażby do podstawowej opieki zdrowotnej czy do szpitali, gdzie bezpośrednio będą już szczepieni pacjenci, którzy mają choćby 100-procentową refundację. Czyli mówimy tu o osobach starszych, osobach przewlekle chorych" - podkreślił.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że w ostatnim tygodniu do Polski trafiło blisko 350 tysięcy szczepionek do obrotu typowo aptecznego. "Większość już została rozdystrybuowana do aptek, część jest właśnie rozdystrybuowywana. Czekamy na kolejne dostawy. Jednocześnie Agencja Rezerw Materiałowych po postępowaniu ofertowym cały czas kupuje te szczepionki, gromadząc w swoich magazynach. Po zgromadzeniu będzie dystrybucja bieżąca, choćby do podstawowej opieki zdrowotnej dla pacjentów ze 100-procentową refundacją oraz ponad 200 tysięcy przeznaczamy dla lekarzy, dla personelu medycznego" - powiedział rzecznik resortu zdrowia.