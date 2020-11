Co oznacza kwarantanna narodowa?

Jeżeli konieczne będzie wdrożenie narodowej kwarantanny, a więc wprowadzenie - oprócz obecnie obowiązujących obostrzeń gospodarczych - ograniczeń w przemieszczaniu się ludzi, stanie się to za 7-14 dni, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

"To będzie oznaczało ograniczenia dotyczące chociażby kolejnych branż. Pewne ograniczenia dotyczące przemieszczania się, to też jest wariant, który jest barny pod uwagę. Czyli te rozwiązania, które obowiązują we Francji, Wielkiej Brytanii, w Portugalii, Hiszpanii, obowiązywały we Włoszech, Belgii" - mówił w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller. Czytaj więcej TUTAJ.

"Przed nami ostatni krok, który - jeśli będzie konieczność - wdrożymy za 7 do 14 dni – narodowa kwarantanna, ale być może uda się tego uniknąć. To zależy od tego, czy będziemy utrzymywali dyscyplinę, czy będziemy stosowali się do tych podstawowych zasad, o których mówią nam medycy od początku pandemii: dystans, przede wszystkim maseczki, dezynfekowanie, ciągłe dezynfekowanie rąk" - powiedział Morawiecki w trakcie wizyty w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym.

Od kiedy kwarantanna narodowa? Możliwe scenariusze

Po rekordzie z 5 listopada, gdy w ciągu doby odnotowano 27143 zakażeń i po raz pierwszy została przekroczona liczba 70 zakażeń na 100 tys., 7-dniowa średnia zakażeń była na poziomie 55 na 100 tys. mieszkańców - wynika z szacunków Forsal.pl. Jeżeli tempo wzrostu zostanie utrzymane, to średni poziom 70 zakażonych na 100 tys. mieszkańców osiągniemy za tydzień i zgodnie z zapowiedziami premiera będziemy mieli kwarantannę narodową.

W optymistycznym wariancie tempo wzrostu zostanie wyhamowane, a wtedy obostrzenia będą mogły zostać złagodzone. Jeżeli liczba przypadków będzie mniejsza - powyżej 25, ale poniżej 50 na 100 tys. na 7 dni w skali kraju, będzie możliwość powrotu do zasad obowiązujących w czerwonych strefach. Jeśli wskaźnik będzie większy niż 10, a mniejszy niż 25 - wrócimy do stref żółtych.