Hiszpański dziennik odnotowuje, że nowa szczepionka musi być przewożona i magazynowana w stałej temperaturze wynoszącej minus 75 stopni Celsjusza.

“Aby skutecznie dostarczać produkt do pacjentów, Pfizer stworzył rozbudowany system logistyczny, w który włączony są linie lotnicze i spółki transportowe” - napisał “El Pais”, wskazując, że zdaniem producentów szczepionki ma ona ponad 90-procentową skuteczność.

Zgodnie z planem władz koncernu Pfizer wyrób substancji, na której bazuje szczepionka, będzie prowadzony w zakładzie w amerykańskim Saint Louis w stanie Missouri. Z kolei składnik aktywny preparatu ma powstawać w innym mieście USA – Andover w stanie Massachusetts.

Także przygotowanie ostatecznej wersji szczepionki, łącznie z jej pakowaniem, będzie częściowo realizowane w USA, w mieście Kalamazoo w stanie Michigan. Innym miastem, w którym szczepionka będzie wytwarzana i pakowana, będzie belgijskie Puurs.

“El Pais” przypomniał, że w poniedziałek minister zdrowia Hiszpanii Salvador Illa zapowiedział, że gabinet Pedra Sancheza będzie chciał do maja zaszczepić przeciwko Covid-19 około 10 mln obywateli, czyli ok. jednej piątej ludności kraju. Dodał, że w najbliższych dniach należy się spodziewać podpisania umowy pomiędzy hiszpańskimi władzami a wytwórcami produktu.

We wtorek Illa zapewnił, że gabinet Pedra Sancheza “robi wszystko, co możliwe”, aby pierwsze dostawy szczepionek trafiły do Hiszpanii jeszcze w grudniu.