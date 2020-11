Ministerstwo Zdrowia kupiło 2 mln testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 za 21 zł netto za sztukę. Producent deklaruje, że czułość testu to 91,4 proc. Testy trafią do szpitali, w szczególności leczących pacjentów z COVID-19, oraz do zespołów ratownictwa medycznego.

Resort zdrowia poinformował PAP, że w związku z nową definicją przypadku COVID-19 na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 ogłoszonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego 31 października 2020 r. ministerstwo kupiło testy firmy Abbott - Panbio™ COVID-19 Antigen (Ag) Rapid Test Device. Umowa na zakup 2 mln testów została podpisana 5 listopada przez Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Epidemiologicznych. Testy kosztowały 21 zł netto za sztukę. Producent deklaruje, że czułość testów to 91,4 proc., a swoistość - 99,8 proc. Resort zdrowia podaje, że testy te były walidowane przez szpital MSWiA w Warszawie i są tam stosowane rutynowo. "Testy zostaną przekazane niezwłocznie, w pierwszej kolejności do podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w zakresie lecznictwa szpitalnego, w szczególności podmiotów leczących pacjentów z COVID-19 oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego" - informuje MZ. W minionym tygodniu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił, że nowe szybkie testy odciążą laboratoria od wykonywania testów genetycznych, których analiza długo trwa i wymaga specjalistycznej aparatury. Kraska zwrócił uwagę, że testy antygenowe drugiej generacji rekomenduje Światowa Organizacja Zdrowia, a także wiele towarzystw europejskich i Polskie Towarzystwo Epidemiologów. Dodał, że jeżeli wynik jest dodatni, nie trzeba go potwierdzać testem genetycznym. Resort zdrowia w poniedziałek poinformował, że minionej doby badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u 20,8 tys. osób. Zmarło 143 chorych.