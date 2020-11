Podczas konferencji prasowej w sobotę premier był pytany, czy rząd planuje wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się podczas świąt Bożego Narodzenia. Morawiecki ocenił, że redukcja kontaktów społecznych w czasie świąt "jest tematem fundamentalnie ważnym dla dalszego przebiegu epidemii".

"Dlatego pracujemy również nad takimi możliwościami prawnymi, które ograniczą możliwości przemieszczania się. Dlatego już dzisiaj apeluję, żeby najlepiej nie zamawiać żadnych wyjazdów, żadnych atrakcji turystycznych ani w Austrii, ani we Włoszech, ani w Szwajcarii, ani również w Polsce" - powiedział premier.

Zaznaczył jednocześnie, że rząd już zaproponował "szeroki pakiet wsparcia dla branż". Wskazał, że "najbardziej poturbowane" przez drugą falę koronawirusa są branże: turystyczna, hotelarska i gastronomiczna. "O te branże szczególnie zadbamy, ale wszystkich Polaków musimy dzisiaj poprosić, żeby nie planowali wyjazdów, dużych spotkań rodzinnych, bo wtedy dochodzi do tego mieszania się pomiędzy sobą ludzi i zwiększonego prawdopodobieństwa transmisji koronawirusa" - dodał.

Gowin: Święta będą testem, od którego zależy, ile polskich firm przetrwa trudny czas

Reklama

Te święta to czas nadziei, ale też test, od którego będzie zależeć, ile polskich firm przetrwa, ile rodzin uniknie dramatu utraty miejsc pracy - mówił w sobotę wicepremier, szef MRPiT Jarosław Gowin. Zapowiedział dialog z biznesem ws. kolejnych decyzji dot. działania gospodarki w pandemii.

Jak podkreślił w sobotę - podczas wspólnej m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim konferencji prasowej - wicepremier Gowin, ogromna odpowiedzialność spoczywa na każdym z nas. "Przed nami są te najważniejsze dla Polaków w trakcie roku święta - święta Bożego Narodzenia" - mówił. Zaapelował w imieniu polskich przedsiębiorców, związkowców, pracowników, by miały one charakter "szczególnie kameralny". "Powinniśmy je spędzić wśród tych, którzy rzeczywiście są najbliżsi z najbliższych" - zaznaczył.

"Te święta to jest czas nadziei, ale te święta to jest także test; i od tego, jak zdamy ten test zależeć będzie, to ilu z nas przeżyje ten trudny czas, ilu z nas uniknie uszczerbków na zdrowiu, ile polskich firm przetrwa ten trudny okres, ile rodzin uniknie dramatu, jakim zawsze jest utrata miejsc pracy" - zaznaczył.

Gowin zapewnił, że "rząd dołoży wszelkich starań, by uratować jak najwięcej miejsc pracy i jak najwięcej firm".

Szef Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii zapewnił, że wszystkie następne decyzje dotyczące funkcjonowania gospodarki w pandemii będą konsultowane. "Już teraz zainteresowani mogą zapoznać się z treścią proponowanych rozporządzeń. MRPiT jest do dyspozycji całego świata biznesu, pracowników" - powiedział wicepremier. Podkreślił, że wszystkie kolejne kroki będą zapowiadane z wyprzedzeniem i będą efektem bardzo szerokiego dialogu z biznesem.