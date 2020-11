Jak poinformowała wiceprezes koncernu Pam Cheng, do końca roku firma będzie miała wystarczającą ilość szczepionki na 200 mln dawek do końca roku i 700 mln do końca pierwszego kwartału przyszłego roku, ale gotowych do użytku będzie 4 mln w tym roku i 40 mln w przyszłym. Łącznie w 2021 roku AstraZeneca chce wyprodukować 3 mld dawek preparatu.

Dla Wielkiej Brytanii zarezerwowano 10 proc. z obu tych transz. Władze w Londynie zamówiły łącznie 100 mln dawek. Komisja Europejska w sierpniu zawarła wstępne porozumienie na dostawę 300 mln z opcją dokupienia kolejnych 100 mln.

Ogłoszone w poniedziałek wstępne wyniki III fazy badań klinicznych nad szczepionką opracowaną przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego sugerują, że preparat osiąga najlepsze wyniki przy podaniu 1,5 dawki w dwóch zastrzykach w miesięcznym odstępie. Badania wskazują, że skuteczność przy takim dawkowaniu wynosi 90 proc., podczas gdy przy zastosowaniu dwóch pełnych dawek - 62 proc. Dane te mogą jednak ulec zmianie, bo badania wciąż trwają. (PAP)