Jak dodała podczas wtorkowej konferencji prasowej WHO regionu europejskiego, ważne jest, by kontynuować działanie systemu śledzenia wirusa.

Stwierdziła także, że poza liczbą nowych zakażeń, państwa powinny patrzeć także na inne wskaźniki tego, jak rozprzestrzenia się wirus. Jednocześnie zaznaczyła, że obniżenie liczby nowych przypadków jest konieczne, by przywrócić kontrolę nad sytuacją.

Podczas konferencji prowadzonej głównie w języku rosyjskim, regionalny dyrektor WHO Henri Kluge odniósł się też do kwestii rosyjskiej potencjalnej szczepionki na koronawirusa Sputnik V. Jak stwierdził, przedstawiciele WHO spotkali się niedawno z twórcami środka z Instytutu Gamalei i zostali poinformowani, że już wkrótce strona rosyjska prześle wstępne wyniki ostatniej fazy badań klinicznych nad szczepionką.

Kluge zapewnił przy tym, że przy ocenie rosyjskiego wniosku ws. włączenia Sputnika V na listę szczepionek dozwolonych do użytku w trybie awaryjnym zostaną zastosowane te same procedury, co w przypadku pozostałych potencjalnych szczepionek. Oznacza to m.in. ocenę przez zewnętrznych ekspertów nie tylko danych z badań, ale również warunków, w których środek jest produkowany, a także standardów używanych przez lokalne agencje regulacyjne.

Światowa Organizacja Zdrowia przestrzegła również pacjentów oraz lekarzy rodzinnych przed niekontrolowanym użyciem antybiotyków do domowego leczenia Covid-19, ponieważ antybiotyki nie zabijają wirusów, a ich nieuzasadnione użycie przyczynia się do wzrostu odporności drobnoustrojów na te leki.