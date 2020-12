"Kraje przedłużą restrykcje od 20 grudnia do 10 stycznia” - powiedziała Merkel. „W zasadzie wszystko pozostanie tak, jak jest obecnie” - podkreśliła.

Obecne obostrzenia w całych Niemczech obowiązują od początku listopada. Pod koniec minionego miesiąca Merkel oświadczyła, że ograniczenia zostaną przedłużone do 20 grudnia.

Zgodnie z obecnymi restrykcjami obowiązuje limit kontaktów do pięciu osób z dwóch gospodarstw domowych, a wyjątkiem mają być święta Bożego Narodzenia, gdy razem będzie mogło przebywać do 10 osób. Dzieci w wieku poniżej 14 lat nie są objęte tym obostrzeniem.

Sklepy hurtowe i detaliczne pozostają otwarte, ale na jednego klienta musi przypadać co najmniej 10 metrów kwadratowych powierzchni handlowej. Dotyczy to wszystkich sklepów o powierzchni do 800 metrów kwadratowych, natomiast w przypadku większej powierzchni należy zapewnić 20 metrów kwadratowych na klienta. Wymóg noszenia maseczek ma zastosowanie również w przestrzeni przed sklepami detalicznymi i na parkingach.

Rząd federalny i władze krajów związkowych zalecają obywatelom powstrzymanie się od sylwestrowych pokazów fajerwerków. Stosowanie wyrobów pirotechnicznych ma być zakazane na ruchliwych placach i ulicach w celu uniknięcia tworzenia się dużych skupisk ludzi. (PAP)