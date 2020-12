EMA poinformowała też, że Moderna przedstawiła już wszystkie dane potrzebne do ewaluacji szczepionki i ewentualnego dopuszczenia jej na rynek.

21 grudnia EMA ma dokonać oceny szczepionki wyprodukowanej przez amerykańską firmę Pfizer i jej niemieckiego partnera BioNTech.

Jeżeli EMA zaaprobuje lek Pfizera/BioNTech, to kampania szczepień w Unii Europejskiej rozpocznie się pod koniec grudnia - poinformowała w czwartek na Twitterze przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

EMA zajmuje się wydawaniem zaleceń dotyczących leków, jednak ostateczne słowo w sprawie zatwierdzenia danej substancji ma Komisja Europejska i zazwyczaj postępuje ona zgodnie z zaleceniami agencji.

Pozwolenie EMA na dopuszczenie do obrotu gwarantuje, że szczepionki przeciw Covid-19 spełniają te same wysokie standardy UE, co wszystkie szczepionki i leki dostępne na terytorium Wspólnoty.