Podczas konferencji prasowej w Berlinie Wieler zaznaczył jednak, że mimo wysokiego prawdopodobieństwa obecności nowej, potencjalnie bardziej zaraźliwej mutacji wirusa w Niemczech badania dotąd jej nie wykryły.

Komentując trudną sytuację epidemiczną w kraju, Wieler ostrzegł, że mimo wprowadzonych przed świętami restrykcji liczba nowych przypadków oraz zgonów na Covid-19 nie będzie maleć jeszcze przez kilka tygodni.

We wtorek niemieckie ministerstwo zdrowia ogłosiło wydłużenie zamknięcia granic do 6 stycznia dla przyjezdnych z Wielkiej Brytanii i Republiki Południowej Afryki. W obu tych krajach wykryto nowe warianty wirusa, które według wstępnych ocen mogą łatwiej się rozprzestrzeniać. Zakaz pierwotnie miał obowiązywać do końca roku.

Jak podkreślił minister zdrowia Jens Spahn, rząd w Berlinie chce zrobić wszystko, co tylko możliwe, by nie dopuścić do jeszcze szybszego rozprzestrzeniania się wirusa w Europie.