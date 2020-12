Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 zakłada, że przed akcją szczepienia populacyjnego Polaków zaszczepieni zostaną m.in. pracownicy służb medycznych w tzw. szpitalach węzłowych. Uprawnieni do otrzymania szczepienia w etapie zero są: pracownicy szpitala węzłowego; pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych; pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej; pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki, a także pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.

Dotyczy to również personelu niemedycznego, tzn. administracyjnego i pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy czy stażystów) tych podmiotów, jak również osób z firm współpracujących z podmiotem i przebywających tam w trybie ciągłym.

Do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 mają więc prawo m.in. pracownicy księgowości w szpitalu, ale także pracownicy firmy współpracującej z placówką medyczną, np. dostawcy czy pracownicy ochrony. Do szczepienia mogą się zgłosić i zostać zaszczepione osoby wymienione w etapie zero, niezależnie od tego, czy już chorowały na COVID-19, czy jeszcze nie.

Szpitale do 28 grudnia 2020 r. zbierają dane personelu medycznego i niemedycznego, który zostanie zaszczepiony w specjalnie przygotowanych placówkach. W całej Polsce takich szpitali jest ponad 500.

Poniżej lista 72 szpitali, które wezmą udział w pierwszych szczepieniach personelu ochrony zdrowia. Szczepienia mają rozpocząć się 27 grudnia.

1. 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOP im. Kontradmirała prof. Wiesława Łasińskiego w Gdańsku

2. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

3. Kutnowski Szpital Samorządowy

4. Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu

5. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

6. Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

7. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

8. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

9. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

10. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

11. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie

12. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku

13. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

14. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

15. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku

16. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

17. Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

18. SP ZOZ MSWIA w Katowicach

19. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

20. Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

21. SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, Szpital wielospecjalistyczny

22. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

23. Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

24. Szpital Powiatowy w Radomsku

25. Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

26. Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

27. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

28. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

29. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

30. Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica

31. Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

32. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

33. Szpital Uniwersytecki w Krakowie

34. Szpital w Ostródzie

35. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

36. Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie

37. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

38. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

39. Szpital Wojewódzki w Koszalinie

40. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

41. Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. Gdynia

42. Tomaszowskie Centrum Zdrowia Tomaszów Mazowiecki

43. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu

44. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

45. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ w Poznaniu

46. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

47. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie

48. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

49. Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

50. Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

51. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Biała Podlaska

52. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

53. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku

54. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

55. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

56. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

57. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

58. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

59. Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

60. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

61. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach

63. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

64. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

65. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

66. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

67. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej Jelenia Góra

68. Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej

69. Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

70. Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

71. Centrum Medyczne w Łańcucie

72. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce