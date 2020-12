"Szczepionki, które dzisiaj z rana wyjeżdżały z naszego centralnego magazynu, dotarły już do wszystkich hurtowni farmaceutycznych" - przekazał Kuczmierowski.

Prezes zapewnił, że wszędzie został też potwierdzony "ultramroźny łańcuch na data logerach", co oznacza, że wszystkie szczepionki utrzymały w transporcie temperaturę -75 stopni Celsjusza. Nie było też - jak zaznaczył - żadnych uszkodzeń lub naruszeń.

"Od godz. 15 zaczynamy konfekcję tych szczepionek. One wtedy przejdą w ten zwykły +zimny łańcuch+ pomiędzy 2 a 8 stopni. Od jutra rana, przed godz. 8, będą już w dedykowanych 72 szpitalach" - dodał.

Kuczmierowski wskazał, że ważność pierwszej partii 10 tys. szczepionek minie 31 grudnia o godz. 15. "Wyszczepienie tej partii 10 tys. szczepionek musi się zakończyć do 31 grudnia do godz. 15" - powiedział.

Pierwsza dostawa szczepionek, licząca 10 tys. sztuk, wyruszyła do Polski w nocy z 24 na 25 grudnia.

z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs, by trafić do magazynu ARM w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim.

Szczepionki przekroczyły polską granicę w piątek po godz. 22 na przejściu granicznym w Świecku. Przewożone były busem w dwóch specjalnych kartonach z suchym lodem w ultraniskiej temperaturze około -75 st. Celsjusza.

Po dotarciu do hurtowni farmaceutycznych szczepionki zostaną wysłane do 72 tzw. szpitali węzłowych, w których od niedzieli zaczną się pierwsze szczepienia.

"Wierzę, że dzięki Narodowemu Programowi Szczepień stopniowo uzyskamy odporność zbiorową i rok 2021 będzie rokiem szybkiego powrotu do normalnego życia w Polsce" - napisał w sobotę na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu zapowiadał we wtorek, że do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek szczepionki. Narodowy Program Szczepień zakłada, że w pierwszej kolejności zaszczepieni będą m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych; następnie seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele.