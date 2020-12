Sprawę poruszyła w rozmowie z niemiecką grupą medialną Funke-Mediengruppe (Berliner Morgenpost), na którą powołuje się "Brussels Times", Catherine De Bolle - w przeszłości szefowa policji federalnej w Belgii.

"Wysłaliśmy już ostrzeżenie do państw członkowskich Unii Europejskiej, wzywając je do zachowania szczególnej czujności. Istnieje bowiem realne ryzyko, że grupy przestępcze spróbują wykorzystać zapotrzebowanie na szczepionki" - powiedziała.

Oszustwo może przybrać jedną z dwóch form: szczepionki będą zamawiane i opłacane, a następnie nigdy nie zostaną dostarczane. Drugi scenariusz, to zdaniem Europolu, wprowadzenie na rynek fałszywych szczepionek.

Jak informuje belgijska gazeta, w mediach społecznościowych już pojawiły się oferty sprzedaży szczepionek.

"Jeśli padniesz ofiarą takiego oszustwa, może to oczywiście mieć poważne konsekwencje dla twojego zdrowia" - ostrzegła De Bolle.

Transport szczepionek z Belgii do krajów członkowskich jest organizowany przez firmę H. Essers, która posiada specjalnie zabezpieczone ciężarówki do przewożenia szczepionek z fabryki Pfizer w Puurs koło Antwerpii na lotniska lub do centrów dystrybucji w krajach UE.

Stamtąd przesyłki są rozprowadzane do ośrodków szczepień zgodnie z regulacjami obowiązującymi w poszczególnych państwach członkowskich.