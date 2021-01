Do tej pory we Włoszech zaszczepionych zostało od 27 grudnia 170 tysięcy osób - podało ministerstwo zdrowia.

Profesor Burioni nawiązał na Twitterze do epidemii cholery we Włoszech prawie pół wieku temu, której epicentrum był Neapol. Naukowiec napisał: "W samym tylko Neapolu zaszczepiono milion pacjentów. Milion w tydzień w 1973 roku tylko w jednym mieście. Nie mówcie, że nie można tego zrobić, bo to jest kłamstwo".

"Żadnych opóźnień" - zaapelował profesor mikrobiologii i wirusologii na uniwersytecie Vita-Salute San Raffaele w Mediolanie. Jest on jednym z najczęściej wypowiadających się w mediach ekspertów na temat pandemii.

Przypomina się, że burmistrzem Neapolu był w tamtych czasach lekarz z wielkim doświadczeniem, pulmonolog Gerardo De Michele. Podczas swej kadencji w latach 1970-1974 otworzył w mieście szpital zakaźny.