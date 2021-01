Walka z SARS-CoV-2 nie jest jedynym wyzwaniem, jakie stoi przed światem. W świecie globalnej polityki sporo będzie się działo – można nawet zaryzykować stwierdzenie, że więcej niż w minionym. Od nowego lokatora Białego Domu można się spodziewać, że nada nową dynamikę polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, chociaż jej cele pozostaną te same. Europę czekają trudne rozmowy o tym, na co wydawać pieniądze z funduszu odbudowy. Państwo Środka będzie celebrować stulecie Komunistycznej Partii Chin. Przekonamy się również, na ile szczelna jest architektura, dzięki której przez lata nie musieliśmy obawiać się bomby atomowej.

Najważniejszym zjawiskiem, które zdominuje politykę, życie gospodarcze oraz społeczne, pozostanie pandemia. Dopuszczenie do użytku szczepionek dało nam strategiczną przewagę, ale nie ma co jeszcze świętować zwycięstwa. Jeśli walkę z koronawirusem porównać do frontu wschodniego w czasie II wojny, to raczej jesteśmy tuż po bitwie na łuku kurskim w 1943 r. niż u wrót Berlina dwa lata później.