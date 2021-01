Dworczyk był pytany na piątkowej konferencji prasowej, dlaczego w systemie zgłoszeń nie ma możliwości dla osób poniżej 70. roku życia wskazania ich chorób przewlekłych, które zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami miały upoważniać do szybszego szczepienia przeciw COVID-19.

"To formularz, w którym deklarujemy gotowość do zaszczepienia. I ten formularz jedyne co powoduje, to, że jak przychodzi nasza grupa wiekowa i rozpoczyna się szczepienie naszej grupy wiekowej, to do nas trafia ta informacja jako do pierwszych i mamy dzięki temu łatwiejszy dostęp do wyboru terminów w pierwszych dniach szczepienia naszej grupy wiekowej. Natomiast ten mechanizm w grupie seniorów powyżej 70. roku życia nie działa, bo to jest grupa najbardziej wrażliwa i najbardziej narażona na trudny przebieg choroby" - wskazywał pełnomocnik rządu ds. programu szczepień.

Dworczyk zaznaczył, że mechanizm przechodzenia powyżej swojej grupy, czyli możliwości zaszczepienia się szybciej, przy posiadaniu chorób współistniejących, określonych i wymienionych w Narodowym Programie Szczepień, będzie "działał nieco później".

"I tak warunkiem tego, żeby przejść ze swojej grupy do wyższej, będzie wizyta u lekarza i wystawienie przez tego lekarza skierowania do tego przyspieszonego szczepienia" - oświadczył szef KPRM.

W Polsce szczepienia rozpoczęły się 27 grudnia. W grupie zero szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów, personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także rodzice wcześniaków.

25 stycznia mają ruszyć szczepienia osób z grupy pierwszej. W pierwszej kolejności mają być szczepieni seniorzy - od piątku jest możliwość umawiania na szczepienia seniorów powyżej 80. roku życia, a od 22 stycznia seniorów powyżej 70. roku życia - 25 stycznia mają rozpocząć się szczepienia dla wszystkich powyżej 70. roku życia.

W grupie I są też pensjonariusze domów pomocy społecznej (mają być szczepieni od 18 do 22 stycznia przez zespoły wyjazdowe), pensjonariusze zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu oraz służby mundurowe i nauczyciele.