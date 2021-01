Szef KPRM przekazał, że zgodnie z deklaracją firmy Pfizer, do Polski dotrze w poniedziałek połowa wielkości poprzedniej dostawy szczepionek - będzie to ok. 180 tys. dawek.

Dworczyk poinformował również, że w poniedziałek z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych do punktów szczepień trafi ok. 120 tys. dawek szczepionki przeznaczonych dla DPS-ów oraz 50 tys. dawek przeznaczonych na drugie szczepienie dla osób z grupy 0.

Przypomniał też, że dostawy szczepionek przeznaczonych na pierwszą dawkę dla osób z grupy 0 zostały wstrzymane. Dodał, że jeśli Pfizer dostarczy do końca weekendu nowy harmonogram dostaw, w poniedziałek wznowione zostanie przyjmowanie zamówień na szczepionki od punktów szczepień.

Minister zaznaczył też, że firma Pfizer pisemnie nie potwierdziła jeszcze o ile zmniejszy w najbliższym czasie dostawy szczepionek do Europy, wskazał, że padła jedynie deklaracja ustna.

Wcześniej w niedzielę, w TV Republika Dworczyk ocenił, że jeśli deklaracje Pfizera, dotyczące zmian w dostawie szczepionek się sprawdzą, nie będzie większych zawirowań w Narodowym Programie Szczepień.

W piątek koncerny farmaceutyczne Pfizer i BioNTech podały, że opracowały plan, który pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych w Europie i zapewni znacznie więcej dawek szczepionki przeciw Covid-19 w drugim kwartale. Aby to osiągnąć - poinformowano - konieczne są pewne modyfikacje procesów produkcyjnych i w rezultacie w zakładzie w Puurs w Belgii nastąpi tymczasowe zmniejszenie liczby dawek dostarczanych w nadchodzącym tygodniu. Zapowiedziano, że powrót do pierwotnego harmonogramu dostaw do UE nastąpi 25 stycznia, a dostawy zostaną zwiększone począwszy od 15 lutego.