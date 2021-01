Aby to osiągnąć – jak wyjaśniono - konieczne są teraz modyfikacje procesów produkcyjnych. Firma przypomina, że z tej przyczyny w tym tygodniu nastąpiło przejściowe zmniejszenie dostaw z zakładu produkcyjnego w Puurs w Belgii.

"W kolejnym tygodniu wrócimy do pierwotnego harmonogramu dostaw do Unii Europejskiej ze zwiększoną dostawą w dniu 25 stycznia i od 15 lutego br., co pozwoli zrealizować podjęte zobowiązania za pierwszy kwartał" – podał Pfizer.

Koncern przekazał, że firmy będą informowały o zaktualizowanym harmonogramie dostaw Komisję Europejską, państwa członkowskie UE oraz inne kraje, na które zmiany te będą miały wpływ.

"Firmy Pfizer i BioNTech nieustannie pracują nad dalszym wsparciem programu szczepień na całym świecie, nie tylko rozszerzając własne moce produkcyjne, ale także pozyskując większą liczbę dostawców i producentów kontraktowych, po to, aby zwiększyć możliwości produkcyjne" – podkreślono w oświadczeniu.

