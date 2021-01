Wiceszefa Ministerstwa Zdrowia Waldemara Kraskę zapytano w czwartek w Telewizji Republika m.in. o to, czy rząd szykuje przejęcie przez resort zdrowia szpitali powiatowych.

"Nie ukrywam, że nad takim projektem w tej chwili pracujemy. Myślę, że do końca lutego on już będzie gotowy. Myślę, że do końca marca ten projekt zaprezentujemy opinii publicznej i on będzie w konsultacjach" – powiedział Kraska.

"Epidemia pokazała właśnie, że niektóre podmioty lecznicze zdecydowanie nie radziły sobie z tym stanem epidemicznym, utrudniając niejednokrotnie dostęp pacjentów do świadczeń medycznych" – dodał.

W pierwszej połowie stycznia minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że prowadzone są prace nad koncepcją centralizacji szpitali. Wyjaśnił, że pandemia pokazała, że rozproszone zarządzanie, zasobów i właścicieli powodują bałagan organizacyjny, dlatego potrzebne są zmiany.

W połowie stycznia przedstawiciele samorządów podczas konferencji prasowej w Warszawie zaprotestowali przeciw centralizacji. Nazwali ją nacjonalizacją nawiązującą do czasów komunistycznych.