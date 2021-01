"Spójrzcie na grypę. Zmieniamy formułę szczepionki dwa razy w roku, dla północnej i południowej półkuli, i jesteśmy w stanie to zrobić bardzo, bardzo szybko, by walczyć z dominującymi szczepami grypy" - przekonywał Ryan podczas środkowego spotkania z mediami.

Jeżeli koronawirus będzie ewoluować tak, że nasze szczepionki zaczną tracić efektywność, będziemy mogli je zaadaptować do nowych wariantów, i wierzę, że będziemy w stanie robić to szybko - oświadczył przedstawiciel WHO.

Trwa globalna kampania szczepień przeciwko Covid-19. Według agencji Bloomberg, na całym świecie zaszczepiono już ponad 71 mln osób. Rozprzestrzenianie się nowych, bardziej zaraźliwych wariantów SARS-CoV-2, w tym wariantu brytyjskiego, południowoafrykańskiego i brazylijskiego, budzi obawy o skuteczność opracowanych już szczepionek.