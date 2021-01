Do tej pory na oznakowaniu szczepionki zawarta była informacja, że druga dawka powinna zostać podana "co najmniej 21 dni" po pierwszej. To zalecenie ma być teraz zaktualizowane.

W informacji o produkcie podano, że uczestnicy szczepień, których dane wykorzystano do obliczenia skuteczności szczepionki, otrzymali drugą dawkę w ciągu 19 do 42 dni po pierwszej dawce. Dodano też zdanie z informacją, że 93,1 proc. tych osób otrzymało drugą dawkę 19 do 23 dni po pierwszej dawce.

EMA w komunikacie podkreśla, że obecnie nie ma danych o skuteczności szczepionki podawanej poza odstępami czasu, stosowanymi w badaniach klinicznych. Producenci ze swojej strony ostrzegają, że nie mają dowodów na to, że ich szczepionka będzie nadal chronić przed koronawirusem, jeśli druga dawka zostanie podana później, niż przewidziano to w badaniach.

Agencja Reuters przypomina, że Wielka Brytania, Meksyk i kilka krajów UE, w tym Dania, Francja, Niemcy i Holandia rozważają lub wdrożyły już strategię opóźnień przy podawaniu drugiej dawki szczepionki.

W ten sposób, według Reutera, kraje te chcą dostosować się do opóźnień w dostawach preparatu i zapewnić ochronę jak największej grupie ludzi w obliczu rozprzestrzeniania się wysoce zakaźnych wariantów koronawirusa - brytyjskiego i południowoafrykańskiego.