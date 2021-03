Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. O podpisaniu jej Czarnek poinformował w czwartek na konferencji prasowej.

"Dziś podpisałem rozporządzenie zapowiadane już wcześniej, czyli rozporządzenie zgodnie, z którym przedłużamy na kolejne dwa tygodnie naukę zdalną we wszystkich klasach poza klasami I-III (szkół podstawowych - PAP) i naukę stacjonarną w klasach I-III za wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego i województwa pomorskiego, gdzie nauka w klasach I-III będzie hybrydowa" - powiedział minister edukacji i nauki.

"W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego będzie to, zatem pewne poluzowanie tych obostrzeń, bo z trybu zdalnego przejdziemy na hybrydowe, w przypadku województwa pomorskiego, w którym wskaźniki są podobne do warmińsko-mazurskiego, to będzie lekkie obostrzenie" - wyjaśnił Czarnek.

Przypomniał, że tryb hybrydowy polega na tym, że dyrektorzy szkoły w sposób przez siebie ustalony będą organizować w ten sposób zajęcia, żeby w szkole było maksymalnie 50 proc. uczniów. "Zatem na przemiennie będą to zajęcia stacjonarne i zdalne, co jest podyktowane tym, że musimy ograniczyć ruch około oświatowy w tych dwóch województwach, póki co" - zaznaczył.

"Jak będzie to wyglądało w następnych tygodniach? Zobaczymy. O tym decydują specjaliści, służby Ministerstwa Zdrowia cały czas analizują sytuację pandemiczną. A jak to będzie wyglądało w perspektywie kolejnych kilkunastu tygodni, w perspektywie poświątecznej? Mam nadzieję, że trzecia fala zostanie powstrzymana, będzie w perspektywie tych kilku, kilkunastu tygodni wygasała i to pozwoli na decyzję o powrocie do nauki stacjonarnej" - powiedział szef MEiN.

Odniósł się do pytania, jakie warunki muszą być spełnione by starsi uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej. "Musi być powstrzymana trzecia fala pandemii koronawirusa, a szczepienia przeprowadzone w środowisku nauczycielskim pozwolą wtedy na podejmowanie decyzji o powrocie do nauki stacjonarnej" - powtórzył.

Szef MEiN pytany był także, czy w związku z sytuacja epidemiczną w woj. warmińsko-mazurskim i pomorskim w przyszłym tygodniu (w dniach 17-19 marca) przeprowadzone będą tam, tak jak w reszcie kraju, próbne egzaminy ósmoklasisty w formie stacjonarnej.

Czarnek przypomniał, że przeprowadzenie przez szkoły próbnych egzaminów jest dobrowolne. "Co do województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego egzaminy próbne odbywają się stacjonarnie w terminie 17, 18, 19 marca, mówię tutaj o egzaminie ósmoklasisty. Nie ma przeszkód, żeby w reżimie sanitarnym te egzaminy przeprowadzić. Również w tych dwóch województwach" - wskazał.

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych, którzy od 9 listopada uczyli się zdalnie, 18 stycznia wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach. Jednak ze względu na sytuację epidemiczną w regionie od 1 marca w woj. warmińsko-mazurskim uczniowie z tych klas uczą się z powrotem zdalnie. W pozostałych 15 województwach najmłodsi uczniowie nadal uczą się w szkołach.

Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych od 26 października uczą się zdalnie. Zgodnie z ostatnią nowelizacją rozporządzenia ministra edukacji i nauki nauka stacjonarna dla uczniów z tych roczników jest zawieszona do 14 marca.

Jesienne zawieszenie zajęć stacjonarnych nie obejmowało przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Przedszkolaki do nauki stacjonarnej wróciły pod koniec maja ub.r.