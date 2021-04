"To dobra wiadomość" - napisała Kyriakides na Twitterze. "Pomoże to przyspieszyć dostęp obywateli do szczepień i zapewni, że do lata osiągniemy nasz cel, jakim jest zaszczepienie 70 proc. dorosłej populacji (Wspólnoty)" - dodała.

W odróżnieniu od trzech pozostałych zatwierdzonych w UE szczepionek przeciw Covid-19, opracowanych przez koncerny: Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, w przypadku Johnson & Johnson do uzyskania odporności wystarcza jedna dawka. Preparat nie musi też być przechowywany w zamrażarce - można go trzymać do trzech miesięcy w zwykłej lodówce.

Zgodnie z kontraktem J&J ma dostarczyć do UE w II kwartale br. 55 mln dawek swojej szczepionki.