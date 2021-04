W ten sposób ekspertka odniosła się do decyzji amerykańskiej Agencja Żywności i Leków (FDA) oraz Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) w USA, które zaleciły wstrzymanie szczepień z użyciem preparatu Johnson & Johnson z uwagi na wystąpienie sześciu przypadków rzadkich zakrzepów krwi wśród 6,8 mln zaszczepionych osób.

Przedstawicielka włoskiej Agencji Leków w rozmowie ze stacją Rainews 24 przypomniała, że produkt firmy J&J jest tzw. szczepionką wektorową, podobnie jak AstraZeneca. Ta druga została wcześniej rekomendowana we Włoszech przede wszystkim osobom powyżej 60 lat.

"Jeśli zaobserwowane niekorzystne rzadkie zdarzenia okażą się podobne do tych w przypadku (produktu) AstraZeneki, podjęte zostaną analogiczne kroki. To realna możliwość" - oceniła Popoli.

Zaznaczyła zarazem, że w przypadku możliwych skutków ubocznych szczepionki Johnson & Johnson "wydaje się, iż są to zdarzenia nadzwyczaj rzadkie".

Jak wyjaśniła, należy pamiętać, że decyzje o zawieszeniu stosowania preparatu pozwalają na dokonanie jego lepszej oceny.

"Musimy mieć zaufanie do szczepionek. Będziemy dążyć do tego, by ustalić, dla kogo w populacji najbardziej odpowiednia jest każda szczepionka" - oświadczyła przedstawicielka włoskiej Agencji Leków.

Francja: szczepionka J&J będzie podawana osobom powyżej 55. roku życia

Na początku tygodnia do Francji dotarło 200 tys. dawek szczepionki J&J i są one gotowe do użycia. Władze francuskie potwierdzają również swoje zaufanie do szczepionki AstraZeneki – poinformował Attal na konferencji prasowej.

Szczepionki, które dotarły do Francji na początku tygodnia, są wysyłane do miejskich przychodni lekarskich i aptek – doprecyzował rzecznik.