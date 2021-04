W tym tygodniu nadal każdego dnia do grupy rejestrujących dołącza kolejny, młodszy rocznik. Odpowiednio: 22 kwietnia jest to rocznik 1971; 23 kwietnia będzie to rocznik 1972, a 24 kwietnia – 1973.

Od poniedziałku 26 kwietnia nastąpi przyspieszenie i każdego dnia będzie rozpoczynała się rejestracja dwóch roczników. Z kolei od 7 maja rejestracja będzie obejmować po trzy roczniki.

Rząd zapowiada, że do 9 maja każdy, kto skończył 18 lat, otrzyma e-skierowanie.

Upoważnieni do zapisów mogą rejestrować się na kilka sposobów: dzwoniąc na infolinię 989, za pośrednictwem internetu - korzystając z systemu e-Rejestracji, Internetowego Konta Pacjenta, wysyłając SMS-a na numer 880-333-333 lub bezpośrednio w punkcie szczepień.

Polscy pacjenci otrzymują cztery szczepionki przeciw COVID-19. Szczepionki firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe, zaś preparat opracowany przez Janssen Pharmaceutica NV, firmę z pionu farmaceutycznego Johnson & Johnson, wymaga podania jednej dawki.