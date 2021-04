„Stan pandemii COVID-19 trwa już ponad rok. Jest to czas, który przyniósł nowe doświadczenia związane z istotą choroby COVID-19 i pokazał, że diagnozowanie oraz leczenie zespołów chorobowych występujących po jej przebyciu będzie stanowiło istotny element terapii w nadchodzących latach” – stwierdzają autorzy białej księgi „Charakterystyka choroby COVID-19, objawy oraz skutki zdrowotne. Rekomendacje i doświadczenia polskich klinicystów”.

Publikacja powstała w ramach inicjatywy „Nauka przeciw pandemii”. Jest to pierwsze tak kompleksowe opracowanie dotyczące wieloukładowych objawów, najbardziej powszechnych powikłań i rekomendacji terapeutycznych po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Będzie przydatne w dalszych zmaganiach z pandemią i jej skutkami.

Publikacja powstała z inicjatywy prof. Andrzeja M. Fala, a wśród jej autorów są wybitni eksperci wielu kluczowych dziedzin medycyny i nauki: dr n. farm. Leszek Borkowski (farmakolog), prof. Krzysztof J. Filipiak (kardiolog), dr Bożena Homola (pulmonolog), prof. Zbigniew Hruby (nefrolog), prof. Adam Kobayashi (neurolog), prof. Bartosz Łoza (psychiatra), prof. Andrzej Matyja (chirurg), prof. Piotr Pruszczyk (angiolog), dr hab. n. med. Piotr Rzymski (biolog i immunolog), prof. Jacek Szepietowski (dermatolog), dr n. med. Konstanty Szułdrzyński (intensywna terapia, układ oddechowy), prof. Jan Szczegielniak (fizjoterapeuta), prof. Jacek Wysocki (pediatra), prof. Joanna Zajkowska (choroby zakaźne), dr n. o zdr. Sebastian Zduński (fizjoterapia).

Specjaliści podkreślają, że zagrożenia płynące z zakażenia wirusem SARS-CoV-2 to nie tylko to, co dzieje się w fazie ostrej choroby. Poważne i odległe w czasie powikłania mogą dotykać dużego odsetka osób, które przechorowały COVID-19.

„Dzięki wytężonej pracy klinicystów i naukowców wiadomo już coraz więcej o tzw. zespole long-COVID-19 i post-COVID-19, czyli o utrzymujących się bardzo długo, a być może nawet trwałych, objawach chorobowych. Rehabilitacja i leczenie tych pacjentów będzie nie lada wyzwaniem dla systemu opieki zdrowotnej” – przekonują.

Biała księga zawiera aktualną i - co bardzo ważne - zweryfikowaną wiedzę o objawach choroby COVID-19, jej powikłaniach oraz rekomendacjach terapeutycznych.

Jest to kolejna publikacji ekspertów zrzeszonych w ramach inicjatywy „Nauka przeciw pandemii”. Poprzednia dotyczyła szczepień przeciwko COVID-19. Eksperci postanowili wtedy opublikować białą księgę „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność” ze względu na dezinformacje, obawy i krążące mity na temat szczepionek przeciwko tej chorobie. Publikacja ta wyjaśniła wiele wątpliwości i przyczyniła się do wzrostu zainteresowania tymi szczepieniami.

W najnowszym opracowaniu specjaliści zwracają uwagę, że pomimo budowanej odporności zbiorowej należy mieć na uwadze miliony osób, które przechorowały już COVID-19 i mogą nie zdawać sobie sprawy z długofalowych skutków zdrowotnych tej choroby. „Podczas roku pandemii zebraliśmy dużo danych i jeszcze więcej doświadczeń dotyczących COVID-19, które pomogą nam w walce z tą chorobą i w leczeniu związanych z nią komplikacji” – zaznacza prof. Andrzej M. Fal.

Publikacja jest też przeznaczona dla osób, które przeszły COVID-19, jak również dla pracowników systemu opieki zdrowotnej, którzy mogą pogłębić wiedzę na temat diagnostyki i terapii w przypadku utrzymujących się objawów i powikłań.

Więcej informacji na stronie naukaprzeciwpandemii.pl w sekcji „Charakterystyka choroby COVID-19, objawy oraz skutki zdrowotne. Rekomendacje i doświadczenia polskich klinicystów” lub bezpośrednio pod linkiem: https://naukaprzeciwpandemii.pl/app/uploads/2021/04/biala-ksiega_charakterystyka-choroby-covid-19_kwiecien-2021.pdf.