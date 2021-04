Ministerstwo Zdrowia podało we wtorek, że w szpitalach przebywa 26 925 chorych z COVID-19, a 3041 z nich jest podłączonych do respiratorów. To o 5013 hospitalizowanych pacjentów mniej niż tydzień temu.

Resort poinformował też, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 44 218 łóżek i 4502 respiratory.

Poprzedniego dnia, w poniedziałek, MZ podawało, że hospitalizowanych jest 27 137 chorych z COVID-19, z których 3101 było pod respiratorami. Tydzień wcześniej, 20 kwietnia, resort informował, że w szpitalach przebywa 31 938 zakażonych pacjentów, w tym 3287 pod respiratorami.

Informacje zebrane przez korespondentów PAP pokazują, jak sytuacja wygląda w poszczególnych województwach.

W woj. dolnośląskim w szpitalach przygotowano 3389 łóżek dla chorych na COVID-19, z czego w piątek 2272 było zajętych. Wolnych było 1117 łóżek. W szpitalach są 363 respiratory dla pacjentów zakażonych koronawirusem, z czego 341 wykorzystywanych jest do leczenia. Lekarze mają do dyspozycji 22 wolne urządzenia.

W woj. kujawsko-pomorskim wolnych jest 726 łóżek covidowych i 86 respiratorów dla pacjentów z COVID-19. Łączna liczba łóżek covidowych w województwie wynosi 2132, z czego 1406 jest zajętych. Szpitale w regionie dysponują 260 respiratorami, z których 174 są wykorzystywane. W porównaniu z sytuacją w piątek liczba wolnych łóżek spadła o 9, a o 1 zwiększyła się liczba wolnych respiratorów.

W woj. lubelskim w szpitalach jest 2229 łóżek dla pacjentów z COVID-19, z czego 1409 pozostaje zajętych, a 820 jest wolnych. Respiratorów dla pacjentów zarażonych koronawirusem jest 232, z czego 121 zajętych. Dane te odnoszą się do stanu z poniedziałku. W stosunku do sytuacji sprzed tygodnia o cztery zmniejszyła się liczba łóżek covidowych. Łóżek zajętych jest o 205 mniej. Łóżek wolnych o 201 więcej. W placówkach regionu jest 111 wolnych respiratorów, o 19 więcej niż przed tygodniem.

W woj. lubuskim w szpitalach dla chorych na COVID-19 jest przygotowanych 1525 łóżek. We wtorek 686 z nich było zajętych. Na 162 łóżka z respiratorami pacjentów leczono na 75.

W woj. łódzkim w szpitalach wolnych miejsc dla chorych z COVID-19 było we wtorek 1266. We wtorek w województwie łódzkim było 3870 łóżek covidowych, w szpitalach regionu przebywa 2 604 chorych z COVID-19. O 15 pacjentów mniej niż trzy dni temu. Na 383 respiratory wolnych jest 178, czyli o dziesięć więcej niż w ub. piątek.

W woj. małopolskim ogólna liczba zajętych miejsc covidowych w szpitalach wynosi 2356 z 3857. Liczba pacjentów covidowych przyłączonych do respiratorów wynosi 350, wolnych jest jeszcze ponad 110 takich łóżek.

W woj. mazowieckim w szpitalach na 5687 miejsc dla pacjentów z koronawirusem zajętych jest 3618 łóżek; 2069 pozostaje wolnych. Z 631 respiratorów 481 jest w użyciu.

W woj. opolskim w szpitalach dla chorych zakażonych koronawirusem przeznaczono 1214 miejsc w szpitalach. Z tej liczby zajęte jest 648 łóżek. Na 105 respiratorów covidowych zajęte jest 55 urządzeń.

W woj. podkarpackim we wtorek w szpitalach wolnych było 979 łóżek dla pacjentów covidowych. Zajętych było 1245 łóżek na 2224 przygotowanych dla pacjentów chorych na COVID-19. W tej liczbie było 243 łóżka wyposażone w respiratory, zajętych było 167 z nich.

W woj. podlaskim we wtorek w szpitalach w regionie zajęte były 604 łóżka z 1605 przygotowanych dla pacjentów z COVID-19. Pod respiratorami przebywało 61 pacjentów, a wolnych pozostawało 70 urządzeń.

W woj. pomorskim w szpitalach na ogólną liczbę 2229 łóżek covidowych w regionie 1087 jest zajętych. W użyciu jest także 106 ze 197 respiratorów. Wolne pozostają 1142 łóżka covidowe i 91 respiratorów.

W woj. śląskim w szpitalach woj. śląskiego zajęte jest 70 proc. łóżek dla chorych na COVID-19 i 83 proc. respiratorów. W sumie dla pacjentów zakażonych koronawirusem przygotowano 5413 łóżek, z czego wolne jest 1635, a także 505 łóżek respiratorowych, w tym 88 jest wolnych.

W woj. świętokrzyskim w szpitalach zajętych jest 1211 z 1939 łóżek covidowych. Przygotowano ponadto 190 respiratorów, z czego 146 jest w użyciu.

W woj. warmińsko-mazurskim w szpitalach wolnych jest 768 łóżek i 94 respiratory dla pacjentów chorych na COVID-19. W regionie jest 1448 łóżek covidowych, z czego 680 zajętych. Ponadto szpitale dysponują 179 respiratorami, zajęte jest 85 z nich.

W woj. wielopolskim w szpitalach wolnych jest prawie 1,4 tys. łóżek i 128 respiratorów dla pacjentów z COVID-19. W placówkach regionu na 3486 łóżek dla pacjentów z COVID-19 zajętych jest 2107 miejsc. Liczba wolnych łóżek w szpitalach od poniedziałku zwiększyła się o 110. Na 300 łóżek respiratorowych w całym regionie zajęte są 172, czyli o sześć mniej niż w poniedziałek.

W woj. zachodniopomorskim w szpitalach wolnych jest 788 łóżek przeznaczonych dla pacjentów covidowych. Zajętych jest 1006 z 1794 łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. Zajętych jest też 116 ze 168 respiratorów dla pacjentów covidowych. Dane pochodzą z poniedziałku.