W czasie czwartkowego briefing szef resortu zdrowia wyjaśnił, że celem ruszającego 30 kwietnia pilotażu szczepień prowadzonych przez pielęgniarki i ratowników medycznych jest chęć zaszczepienia jak największej liczby osób.

"Pilotaż rzeczywiście ma wykorzystać i wzmocnić ten trend do wyszczepienia, jak największej liczby osób" – powiedział Niedzielski.

"Oczywiście, będziemy dokonywali modyfikacji w miarę nabierania doświadczeń" – zapewnił minister zdrowia.

Od 1 do 3 maja w 16 punktach w miastach wojewódzkich będzie się można zaszczepić przeciwko COVID-19 bez wcześniejszej rejestracji.

Podczas majówki mobilne punkty szczepień w każdym mieście wojewódzkim

Dworczyk zamieścił tę informację na swoim koncie na Twitterze dołączając wcześniejsze posty zamieszczone na koncie kancelarii premiera.

"Posiadasz aktywne e-skierowanie? Od 1 do 3 maja w każdym województwie będziesz mógł się zaszczepić przeciwko COVID-19 bez wcześniejszej rejestracji!" - podała KPRM.

W kolejnym wpisie podano, że szczepienie zostanie wykonane przez profesjonalny personel medyczny. "Otrzymasz szczepionkę J&J, która jest jednodawkowa. Bez wcześniejszej rejestracji" - napisano.

Podczas wcześniejszej konferencji prasowej Dworczyk poinformował, że w ramach programu promocji szczepień w miastach wojewódzkich w majówkę pojawią się mobilne punkty informacyjne i szczepieniowe.

Jak dodał, "te punkty będą zorganizowane w każdym mieście wojewódzkim". "Będzie tam można przyjść ze spaceru, bez umówienia się" - zapowiedział.

Szef KPRM poinformował, że "będzie to szczepionka firmy Johnson&Johnson, czyli jednodawkowa".

Zapowiedział, że później mobilne punkty informacyjne i szczepieniowe "ruszą do powiatów, w których jest mniej punktów szczepień". Jak zaznaczył, "będą wykorzystywane do wzmocnienia, zagęszczenia sieci punktów szczepień, po to, żeby łatwiej i szybciej Polacy mogli się szczepić".

"Idąc w duchu przyspieszenie i organizowania nowych form szczepień, ułatwiania szczepień Polakom - 1 maja w formie pilotażu ruszają szczepienia wykonywane przez ratowników medycznych i pielęgniarki" - powiedział Dworczyk.

Rząd zapowiadał, że do 9 maja każdy, kto skończył 18 lat, otrzyma e-skierowanie.

Po 9 maja kolejne decyzje o procesie szczepień

9 maja, mając wszystkie informacje na temat poziomu zarejestrowania na szczepienia w poszczególnych rocznikach, będziemy podejmowali kolejne decyzje dotyczące procesu szczepień przeciw COVID-19 – powiedział w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef MZ na briefingu przed Stadionem Narodowym PGE był pytany przez dziennikarzy, czy jest szansa na przyspieszenie szczepień dla osób niepełnosprawnych.

"Mamy przede wszystkim te dwa tygodnie, kiedy odbywa się rejestracja wszystkich roczników w ramach osób pełnoletnich i te dwa tygodnie powinny dawać tę perspektywę bardzo szybkiego zgłoszenia i zarejestrowania się" – odpowiedział Niedzielski.

Przypomniał, że w styczniu i w lutym obowiązywał system z grupami uprzywilejowanymi, który – jak mówił – spowodował "pewne zamieszanie informacyjne i komunikacyjne", co utrudniało sprawną organizację szczepień.

"Ta data 9 maja jest bardzo ważna, bo wtedy, mając wszystkie informacje na temat poziomu zarejestrowania w poszczególnych rocznikach, będziemy na pewno podejmowali kolejne decyzje" – zapowiedział minister.

Temat szczepień osób niepełnosprawnych został poruszony przez posłankę PO Iwonę Hartwich, która we wtorek zagrodziła na korytarzu sejmowym drogę premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i szefowi KPRM Michałowi Dworczykowi, którzy wychodzili ze spotkania z Lewicą.

Hartwich trzymała w rękach tablicę, na której było napisane pytanie: "kiedy szczepieni będą niepełnosprawni?".

Następnie doszło do spotkania Dworczyka z Hartwich. Po nim szef KPRM mówił m.in. dziennikarzom, że za 12 dni wszyscy pełnoletni Polacy będą mieli e-skierowania i będą mogli się szczepić i przypomniał, że po I kwartale przyjęto decyzje dotyczącą dalszych szczepień w Polsce. "Ta decyzja zakładała, że szczepimy populacyjnie", co pozwoli uzyskać odporność zbiorową – wskazał.

Hartwich w środę wieczorem poinformowała, że minister Dworczyk zaprosił ją w najbliższy piątek na spotkanie w sprawie szczepień osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów.