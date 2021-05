Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) umieściła w piątek szczepionkę Moderny na liście dopuszczonych do stosowania w nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej pandemią Covid-19. To piąta szczepionka, która uzyskała oficjalną aprobatę WHO.

"Naszym celem jest udostęnienie tak szybko jak to jest możłiwe szczepionek, leków i systemów diagnostycznych aby sprastać tej nadzwyczajnej sytuacji" - głosi oświadczenie organizacji. Eksperci WHO już w styczniu zalecili stosowanie szczepionki Moderny dla wszystkich grup wiekowych powyżej 18 roku życia. Według nich szczepionka Moderny ma skuteczność zbliżoną do szcepionki Pfizera/Biońtech i wynosi ok. 94,1 proc. Wcześniej WHO udzieliła swojej homologacji szczepionkom Pfizera/BioNTech, AstraZeneca produkowanym w Indiach i Korei Południowej oraz szczepionce koncernu Johnson&Johnson produkowanej przez firmę Janssen. Oczekuje się, że w najbliższych dniach, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, WHO ogłosi swoją decyzję dotyczącą dwóch szczepionek chińskich - Sinopharm i Sinovac. Procedura WHO ma na celu umożliwienie krajom, które nie dysponują możliwościami samodzielnej oceny skuteczności danej szczepionki, szybkiego ich wdrożenia do walki z pandemią. Jak powiedziała w piątek wicedyrektor WHO Mariangela Simao rzeczą pierwszorzędnej wagi jest zwiększenie liczby dostępnych szczepionek z uwagi na pojawiające się problemy z ich dostawami, w tym z Indii. Szczepionki produkowane w tym kraju są głównym źródłem zaopatrzenia dla światowego systemu dystrybucyjnego COVAX. Władze Indii ograniczyły eksport szczepionek przeciwko Covid-19 ze względu na niezwykle trudną sytuację w swoim kraju spowodowaną olbrzymim wzrostem zakażeń i zgonów. Moderna zapowiedziała w tym tygodniu plan zwiększenia swoich możliwości produkcyjnych do 3 mld dawek w 2022 r. (PAP)